珍妮佛安妮斯頓發聲！《六人行》演員哀悼馬修派瑞：我們是家人
54歲美國男演員馬修派瑞（Matthew Perry）在洛杉磯家中浴缸溺斃，生前他最知名的角色是喜劇《六人行》的毒舌王「錢德賓」，《六人行》其他5位主演珍妮佛安妮斯頓、寇特妮考克絲、麗莎庫卓、麥特勒布郎、大衛史威默，在馬修派瑞逝世2天後聯合發聲，表示心情悲痛欲絕。
記者羅凌筠／綜合報導
《六人行》主演的聲明寫著：「我們都在為馬修的去世悲痛欲絕，我們不僅僅是演員夥伴，我們還是一家人，有很多話想說，但現在我們要花點時間緬懷，消化這個深不可測的損失，到時候，我們再盡可能多說一點，而現在，我們的思念和愛，與馬修的家人、朋友，以及全世界所有愛他的人同在。」這份聲明掛名5人簽署，透過雜誌發表出來。
馬修派瑞人生最璀璨的24歲到34歲，都在演出《六人行》中度過，擁有全球知名度的背後，他不斷與毒癮、酒癮抗爭，馬修派瑞參加過6000次戒酒互助會，進出15次勒戒所，他提到《六人行》的演員是如何支持他的，「他們很有同理心，而且很有耐心，就像企鵝一樣，在大自然裡，當一隻企鵝生病或受傷時，其他企鵝會圍住牠，撐著牠走，直到這隻企鵝能夠自己走。這就是他們為我所做的。」
馬修派瑞也提到自己在拍攝《六人行》的時候酗酒，還被珍妮佛安妮斯頓在片場警告，珍妮佛安妮斯頓9年前在電視節目聊到馬修派瑞的酒癮，忍不住哭了起來：「我們沒有準備，沒有能力去應付它，從來沒有人處理過這個問題，沒有人想過失去他該怎麼辦。」她拿起衛生紙擦乾眼淚，繼續說：「他這條路很辛苦，但他會沒事的。」沒想到9年後，她還是面對失去好友的痛苦。
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