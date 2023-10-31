小學生瘋玩「蘿蔔刀」恐傷人！雙北、台中、嘉市籲學校加強管理

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高雄市港和國小教師劉育豪認為，直接下達禁令，很快，也算盡了告知的義務，但更重要的，是要讓孩子釐清觀念，其實才可以推及其它；要不然，誰知道下一波又是怎樣的玩具會流行起來，一次次在那邊禁禁禁，並非治本之道」。
教育部今（31）日表示，已在23日發函各縣市教育局，督請各地方政府及學校審慎留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，並落實學生安全宣導，以維護學生身心健康。近期全台許多國小均利用朝會或導師時間加強宣導，部分學校嚴禁學生攜帶「蘿蔔刀」到校，如有學生攜帶到校，將會由導師暫時集中保管，放學後再歸還。
新北市代理市長劉和然日前在市議會被質詢時表示，風險工具很多，無法用強迫禁止購買方式，完全禁止也不一定是最好的方式，可透過班親會或家長會方式擬定各校決議，強化各種不同危險物品管理。
新北市教育局已發文給各校，請學校留意相關危險遊戲物品，透過不同管道宣導盡量不要攜帶，做好預防與追蹤列管，也會提醒家長，發現可暫時保管，再通知家長領回。
台北市教育局已將教育部函文轉發各校，要求各校多利用朝會、導師時間或家長群組加強宣導，也請學校多提醒學生，盡量攜帶學用品到校上課，像是美工刀、安全剪刀等均算是學用品，但其他像「蘿蔔刀」、「筆刀」則屬個人用品，應盡量避免帶到學校。
台中市教育局已於25日函文給高中職以下學校，審慎留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，並落實學生安全宣導。另針對實驗學校及公私立幼兒園部分，已在26日於教育局網站公告周知，就近期坊間販售「蘿蔔刀」，提醒學校務必提高警覺，注意防範，以維護學童安全。
嘉義市教育處則說，目前未強制學生不可攜帶至校園，將發文請學校加強向學生宣導避免攜帶較具危險性物品到校。另也會推播嘉e卡提醒家長留意。