瓜地馬拉選後爆示威 外交部：情況趨緩、與候任總統保持暢通聯絡
我國中美洲友邦瓜地馬拉8月選出新總統，由主打反貪腐的種子黨候選人阿雷瓦洛爆冷勝出，但隨即出現該國檢方查扣選票、指控種子黨偽造文件等，也引發支持者上街抗議，要求檢察總長下台，也引發外界對於該國政情變化的擔憂，以及可能出現的邦交狀況等。外交部加勒比海與拉美司長鄭力城今（31）日表示，該國陳抗情況有所趨緩，目前也與後任總統團隊保持暢通聯絡，邦交無虞。
記者邱新博／台北報導
瓜地馬拉8月20日舉行總統大選決選，由承諾打擊貪腐的阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）勝出，但選後政敵發動的激烈鬥爭使他的勝利蒙上陰影；早在總統大選決選前，瓜地馬拉檢方便以登記缺陷為由，將阿雷瓦洛所屬的種子黨（Semilla）停權。
瓜地馬拉檢方還突襲搜查了種子黨的總部和瓜地馬拉選舉當局的辦公室，引發國際抗議，對於該國政情也出現變數。
鄭力城表示，瓜地馬拉8月20日第二輪大選結束後，瓜國檢方就選舉結果展開調查，引發部分民眾上街抗議，自10月起陸續有封路阻街示威情況，最嚴峻時期曾多達150處遭民眾佔領或封鎖，至10月下旬情況有所緩和，陸續降至20多處，目前封路多已恢復暢通，情勢相對緩和。
鄭力城說，我國與瓜國現任政府及候任總統團隊都保持暢通的聯絡，以確保現行雙邊合作順暢進行，並與候任政府就未來可能的合作廣泛交換意見。候任總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）曾多次明確表示支持瓜國與台灣的外交關係，未來我國也將持續與瓜國新政府深化兩國間的交流與合作。