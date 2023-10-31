六都胖子哪裡最多？台中人愛吃少動 過重人口僅輸全糖市
餐廳林立的台中號稱美食之都，從台中人的體重可以看出成果，根據體育署公佈的年度運動現況調查結案報告，台中人過重、肥胖人口比例高達42.3％，僅次於台南的43.2%，居六都第二。市議員陳文政呼籲市府檢視轄下各運動場地與空間是否充足，持續推廣全市運動風氣。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員陳文政指出，教育部體育署近年以民調方式進行「運動現況調查」，探討國人運動與健康狀況，2017年台中市BMI過重和肥胖人口比例僅32.9%，之後連年升高，去年已高達42.3％，成為六都第二胖，也高於全國平均值40.9％。
各縣市民眾 BMI 分類，最低是台北市（35.6%），其次是連江縣（36.6%）、新竹市（37.3%），最高為臺東縣（47.5%），其次依序為雲林縣（46.8%）、屏東縣（45.1%）。若單看六都肥胖排行榜，由高至低依序為台南（43.2%）、台中（42.3％）、桃園（41.7％）、高雄（40.3％）、新北（38.9％）、台北市（35.6%）
陳文政打趣說，自己也算拉高平均的一員，會深刻檢討加強運動。運動局長李昱叡答詢時表示，過去3年剛好是國內新冠防疫時期，推測市民可能為了減少群聚，避免外出活動，才讓體重調查數據增加。
陳文政建議強化國民運動中心及市府運動場館的利用，他指出台中市10座國民運動中心場館皆採OT委外營運模式，部分場地因廠商推廣課程的關係，導致許多學生與家長向他投訴，球場「看得到打不到」，呼籲運動局應協調業者，讓各式場地在不影響營運下，開放部分時段供市民使用。