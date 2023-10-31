日本央行放「鴿」！專家估日圓恐下探152　投資換匯攻略看這裡

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不過，市場普遍認為日本央行採取的手段非常溫和，政策調整幅度低於市場預期，表現得更加鴿派。因此，在日本央行公布會議結果後，日圓兌美元應聲走貶，再度貶破150關卡。
陳有忠進一步分析，日本央行這次YCC也不全然放寬，之前7月放寬後日本央行也有進場買債，主要是日本債務太龐大，利率只要上揚，付息壓力大，連本金都付不出來，因此，日本央行才會這麼在意長期利率往上揚，即使放寬保留1%，也不再是鐵板一塊，不是到1%才進場干預，之前0.85%就有進場買債，主要因美國升息帶動，資金成本墊高，加上日本也有通膨疑慮，國內需求疲弱，日本央行只能續維持相對寬鬆貨幣政策，還沒脫離負利率。
也由於日本央行可能隨時進場買債，等於把日圓釋出，這也是為何日圓今日再貶破150關卡，一度來到150.31兌1美元。陳有忠表示，雖然日本也有通膨問題，但由於日本首相岸田文雄民調低，還是自由民主黨第4大派系，第一大派系仍是安倍派，只遵循安倍經濟學讓日圓貶值，創造出口，提升經濟，這也是為何日本央行一定要把長期利率控制在相對較低水準。
陳有忠認為，只要日本沒脫離負利率，市場解讀日本央行隨時會進場購債，釋出日圓，等於任意放任日圓走貶，若再這樣下去，有可能會挑戰去年10月低點152，如果152沒守住，就會再向155挺進。
在操作策略上，若想投資日圓，陳有忠建議先等等，等到日本央行進場干預日圓再說，而且建議做短，有賺就跑，但如果是旅遊換匯需求，他覺得現在價位就不錯，尤其日本過去都是貿易逆差國，月底及月初通常進口商買匯會比賣匯多，日圓也會相對貶一些，可以挑月底或月初換匯。