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日本央行放「鴿」！專家估日圓恐下探152　投資換匯攻略看這裡

▲日本央行放「鴿」，日圓兌美元貶破150關卡，專家預估恐進一步下探152，提供最新投資換匯操作策略。（圖／ NOWnews資料照）
▲日本央行放「鴿」，日圓兌美元貶破150關卡，專家預估恐進一步下探152，提供最新投資換匯操作策略。（圖／ NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

日本央行今（31）日在貨幣政策會議結束後宣布，調整殖利率曲線控管（YCC）政策，維持大量債券收購及靈活的市場操作，但也決議維持隔夜利率在負0.1%不變，並調高通膨率的預期，日圓兌美元應聲再貶破150關卡。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（31）日受訪時表示，市場普遍解讀日本央行傾向「鴿」派，在日本未脫離負利率，日本央行隨時可能進場買債之下，日圓短線恐挑戰去年10月低點152，一旦貶破將向155挺進，他建議若要投資先等等，有旅遊換匯需求者 ，倒是可趁月底或月初日圓匯價比較差時買一些。

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根據日本央行會後聲明指出，短期利率目標維持在負0.1％、10年期日本公債殖利率目標維持在0％不變，但將10年期公債殖利率目標上限調整為1.0％，調整政策措辭，靈活引導市場。日本央行也強調，沒有改變前瞻性指引，將在殖利率控制政策下耐心繼續貨幣寬鬆政策，以支持經濟活動，營造薪資擴大成長的環境。同時，鑑於經濟及市場的高度不確定性，提高殖利率控制政策的靈活性是合適的。

不過，市場普遍認為日本央行採取的手段非常溫和，政策調整幅度低於市場預期，表現得更加鴿派。因此，在日本央行公布會議結果後，日圓兌美元應聲走貶，再度貶破150關卡。

陳有忠進一步分析，日本央行這次YCC也不全然放寬，之前7月放寬後日本央行也有進場買債，主要是日本債務太龐大，利率只要上揚，付息壓力大，連本金都付不出來，因此，日本央行才會這麼在意長期利率往上揚，即使放寬保留1%，也不再是鐵板一塊，不是到1%才進場干預，之前0.85%就有進場買債，主要因美國升息帶動，資金成本墊高，加上日本也有通膨疑慮，國內需求疲弱，日本央行只能續維持相對寬鬆貨幣政策，還沒脫離負利率。

也由於日本央行可能隨時進場買債，等於把日圓釋出，這也是為何日圓今日再貶破150關卡，一度來到150.31兌1美元。陳有忠表示，雖然日本也有通膨問題，但由於日本首相岸田文雄民調低，還是自由民主黨第4大派系，第一大派系仍是安倍派，只遵循安倍經濟學讓日圓貶值，創造出口，提升經濟，這也是為何日本央行一定要把長期利率控制在相對較低水準。

陳有忠認為，只要日本沒脫離負利率，市場解讀日本央行隨時會進場購債，釋出日圓，等於任意放任日圓走貶，若再這樣下去，有可能會挑戰去年10月低點152，如果152沒守住，就會再向155挺進。

在操作策略上，若想投資日圓，陳有忠建議先等等，等到日本央行進場干預日圓再說，而且建議做短，有賺就跑，但如果是旅遊換匯需求，他覺得現在價位就不錯，尤其日本過去都是貿易逆差國，月底及月初通常進口商買匯會比賣匯多，日圓也會相對貶一些，可以挑月底或月初換匯。

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