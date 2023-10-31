兔女郎控遭「羅姓藝人」騷擾！目擊者還原真實情況　桃警緊急回應

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貼文一出立即引起討論，有自稱在現場目擊過程的網友，在貼文留言處還原當時情況，提到該藝人帶著老婆跟小兒子一起逛萬聖城，「男生與很多人一起拍照，似乎是拍有關萬聖節造型給兒子看的，男生很禮貌的問這位有作造型的女孩能不能拍照？女生和她一群朋友去用很跩很挑釁的語氣說『不能』，還一群女生一起大聲嘲笑男的，後來女孩還說你拍我可以報警喔，然後女孩與她的一群五六個朋友一起大聲嘲笑」，這時男性藝人才回說：「這裡是公開場所，是可以拍的，你懂不懂法律？」然後就走開了。
對此，桃園警分局今做出回應，案發時接獲當事人報案後，在場員警便立即詢問狀況，並以無線電通報周邊執勤同仁協助查尋，但並未發現羅姓藝人。此外，警方已和原PO約定於明日製作筆錄，待筆錄完成後再評估、通知羅姓藝人到案說明，而自稱在現場目擊的網友因非屬當事人，只會列入參考。警方強調，使用手機對他人針對性拍攝，恐衍生誤會或有觸法之虞，提醒民眾在拍攝時應尊重他人且保持友善態度。
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