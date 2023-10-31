小哥哥艾理「找毒蟲女拍片」百萬粉專消失！他下跪道歉：會繼續拍

兔女郎控遭「羅姓藝人」騷擾！目擊者還原真實情況　桃警緊急回應

▲女網友指控遭到羅姓藝人騷擾，有目擊網友出面還原真相。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友指控遭到羅姓藝人騷擾，有目擊網友出面還原真相。（圖／翻攝Dcard）

記者吳雨婕、楊穎軒／綜合報導

近日一名女網友在Dcard上指控，近期打扮成兔女郎去桃園萬聖城玩時，遇到「羅姓藝人」想合照，她拒絕後反而遭到對方猛拍、挑釁，讓她氣到報警，可是員警卻沒有好好正視，讓事件鬧得沸沸揚揚，而就在稍早有目擊網友現身留言還原真相，桃園警方也做出回應，表示已經與女網友約好明天做筆錄，待筆錄完成後再評估、通知羅姓藝人到案說明，《NOWnews今日新聞》今（31）日一早傳訊息詢問該羅姓藝人，至截稿前未回應。

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扮成兔女郎的網友表示在跟友人狂歡時，「羅姓藝人」突然冒出來詢問：「欸，可以拍你們嗎？」她當下回應「不行耶，謝謝」便走過，怎料約3分鐘後羅姓藝人又跑到她們面前，舉起手機對著女子拍，還挑釁大喊：「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦！」兔女郎說自己當下真的嚇傻了，委屈跟無奈湧上心頭，後來決定到活動現場的警察帳篷報案，網友指控該名員警卻回了「是喔哈哈」，一開始並不積極處理。

▲女網友指控遭到羅姓藝人騷擾，有目擊網友出面還原真相。（圖／翻攝Dcard）
▲▼女網友指控遭到羅姓藝人騷擾，有目擊網友出面還原真相。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友指控遭到羅姓藝人騷擾，有目擊網友出面還原真相。（圖／翻攝Dcard）
 
貼文一出立即引起討論，有自稱在現場目擊過程的網友，在貼文留言處還原當時情況，提到該藝人帶著老婆跟小兒子一起逛萬聖城，「男生與很多人一起拍照，似乎是拍有關萬聖節造型給兒子看的，男生很禮貌的問這位有作造型的女孩能不能拍照？女生和她一群朋友去用很跩很挑釁的語氣說『不能』，還一群女生一起大聲嘲笑男的，後來女孩還說你拍我可以報警喔，然後女孩與她的一群五六個朋友一起大聲嘲笑」，這時男性藝人才回說：「這裡是公開場所，是可以拍的，你懂不懂法律？」然後就走開了。

對此，桃園警分局今做出回應，案發時接獲當事人報案後，在場員警便立即詢問狀況，並以無線電通報周邊執勤同仁協助查尋，但並未發現羅姓藝人。此外，警方已和原PO約定於明日製作筆錄，待筆錄完成後再評估、通知羅姓藝人到案說明，而自稱在現場目擊的網友因非屬當事人，只會列入參考。警方強調，使用手機對他人針對性拍攝，恐衍生誤會或有觸法之虞，提醒民眾在拍攝時應尊重他人且保持友善態度。


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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