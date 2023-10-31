上市45年！台灣神級零食遭點名「價錢回不去」 各年代驚人價差曝
台灣代表性懷舊零食「統一科學麵」推出至今已45年，熱門程度可說是國民零嘴，許多台灣人從童年吃到出社會，近日就有網友好奇問「最一開始吃科學麵時一包多少？」讓不少網友開始回憶起曾以3元、5元買到科學麵。事實上，科學麵最早價格為2元半，如今定價已漲到10元，但因美味度不減，因此仍相當受台灣人歡迎。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友近日在PTT貼文，他以「最一開始吃科學麵時一包多少？」為題，表示科學麵算是台灣歷久不衰的零食，無論是整塊啃或是捏碎吃都相當美味，如今一包40克的價格為10元，讓他好奇問：「大家以前最一開始吃科學麵時，一包多少呢？6元嗎？」
貼文曝光後，釣出許多網友回憶，「5元啦，而且麵體比較多，現在的有縮水」、「記的科學麵漲價中是3、4、5、6、9、10元」、「科學麵（印科學小飛俠）一開始是3塊，外面打棒球包裝的是4塊」、「以前國小福利社買過3元」。
事實上，統一科學麵於1978年上市，取名自當年的熱門日本卡通《科學小飛俠》，當時台灣流行以「乾吃」為賣點的麵食產品，價格一路從2元半漲到3元、5元、6元，並於2006年漲到8元，再從2011年漲到如今的10元，但銷量仍十分驚人，曾在2016年PChome 24h購物公布的上半年泡麵食品銷售排行榜奪下第一名。