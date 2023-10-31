7-11慶雙11購物節！霜淇淋買1送1、滿額折50元 全家免費送拿鐵
雙11購物節即將登場！超商為搶商機提早開跑優惠，包括7-11自11月7日起至12日，限時6天使用icash Pay霜淇淋買1送1，還有12大品類指定品項4件最低75折起，使用指定電子支付滿500現折25元，滿1000元送衛生紙。全家則是推出取貨優惠，只要11月11日當天在蝦皮網購下單，選擇全家門市取件，不限低消免費送中杯熱拿鐵。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11睽違3個月再推出全新「7-ELEVEN Day隨取卡」，每張卡售價1000元，直接內建1100元購物金，100元購物金可於2023年12月31日前在7-11門市購物折抵使用，1,000元本金無使用期限，隨時想花就花。此外，門市也推出限四大優惠限6天：
📍門市｜11月7日至11月12日止
◾CITY系列飲品、常溫飲品、冷藏飲品、冰品(含思樂冰、7-ELEVEN酷聖石複合店)、啤酒(含酒BAR)、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、健美、寵物食品共12大類別指定商品，滿2件79折、滿4件75折
◾icash Pay購買霜淇淋買1送1（不與其他優惠併用）
◾單筆購物滿500元使用指定支付工具結帳，現折50元優惠，指定支付工具包含8大銀行信用卡（國泰、中信、台新、玉山、聯邦、富邦、永豐、新光）、icash Pay結帳，每款支付工具立折優惠筆數有限，送完為止。
◾結帳金額滿1000元送好禮五選一，包含衛生紙、Duskin洗潔劑、黑松FIN補給飲料4入組、味味A袋裝麵、御膳米台稉九號米。
7-11雙11購物節還有iOPEN Mall購物商城自11月7日至11月13日止，推出「1111 OPEN More」活動，主打「7-ELEVEN安心取取件免運」、「指定店家結帳最高贈1111點數」、「下單贈1111折價券」三重活動。
i預購平台即日起至11月23日推出「狂歡購物節」活動，全館天天免運，購買指定商品最高可享11% OPEN POINT點數，部分商品加碼再送711點、111點OPEN POINT超值回饋；11月12日前全用戶單筆消費滿1000元，結帳使用AFTEE支付輸碼「AFTEE」立享現折150元 (限量3,500名)。
全家則是與蝦皮購物聯手出擊，11月11日當天下單，並且選擇全家取貨就送「中杯熱經典拿鐵」（數量有限贈完為止），加碼送行動購111元購物金，滿1111元可抵用（限量兌換使用111,111份）。