航空城拆遷戶桃市府前抗議 張善政提5項承諾協助重建安置
桃園市航空城拆遷戶、自救會及聲援團體上千人今（31）日上午到桃園市政府陳情，要求兌現前市府提出的1坪換1坪、先建後拆等承諾。市長張善政赴現場聆聽民眾需求，他並針對居民訴求做出5項承諾，包括調高建物拆遷補償費及自拆獎勵金20%、訂定合理搬遷期限、調降安置住宅售價、協助入住安置住宅與貸款等措施，允諾將全力協助重建及安置，讓在地居民權益獲得更大的保障
記者李春台／桃園報導
張善政特別向台下民眾深深一鞠躬表達感謝，他表示航空城是我國重要建設，為配合桃園航空城計畫，讓在地居民必須搬遷、造成不便。對於現場居民的訴求，張善政提出5點承諾指出，由於110年與今（112）年建物評點標準不同，且2年來物價上漲許多，首先承諾市府會各提高20%的建物拆遷補償費及自拆獎勵金。
至於搬遷期限，張善政說，待安置住宅及土地備妥後，才請居民搬遷，對於目前尚未搬遷的居民，若能符合一定條件及配合市府訂定的搬遷期限，將給予最後搬遷的居民，加發15%搬遷獎勵金;已經先行優先搬遷的安置戶，則會視延後的時間，再予加發房租補助費。
第三項承諾，由於物價上漲，安置住宅成本提高，導致去年與今年公布的價格不同，張善政表示，市府會降低安置住宅的售價，達到先前宣布的標準，詳細的降價及補償幅度會另行說明。
第四，對於自行興建房屋的居民，市府會協助一定的建築費用，讓居民足以興建房屋；同時，由於興建房屋需要時間，如有需要，市府會安排安置住宅讓有需要的居民中繼入住，不收房租，讓有意自行興建房屋的居民，能在安置住宅內等候自己的房屋興建完成。
第五，因部分銀行考量貸款者年紀，導致部分居民貸款困難，市府會協調金融單位，針對市府認定安置住宅有需要貸款的居民得以順利貸款。
張善政指出，因航空城計畫屬於先建後遷，其補償與重建時間有所落差，結合近2年物價因素，市府針對目前居民安置及重建情形進行檢討，全力提升補助及協助措施，以保障居民權益。