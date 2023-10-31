壓線收件！郭台銘連署書送件流程曝 黃士修：首批先送北市選委會
鴻海創辦人郭台銘獨立參選連署進入倒數，將於11月2日準時送件，郭辦發言人黃士修也曝光送件流程，他指出，11月1日會確保最大批的連署書做好送件準備，並於2日當天送到台北市選委會，也由於對外公告收件到2日中午12時，因此2日上午收到的連署書，則會送交各地選委會，「因為郭台銘希望拼到最後一刻」。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘在本月初宣布，已經突破連署30萬份門檻，正式取得獨立參選門票，不過，仍會繼續努力衝高連署數，對此，黃士修今天受訪時也說，中選會規定，11月2日下午五點半下班前要送出連署書，因此，郭辦目前進度是在11月1日，確保最大批的連署書要做好送件準備。
黃士修也說，不過因為郭辦對外公告收件到11月2日中午12時，這天上午各地站點，收回來較為零散的連署書數量相當可觀，先前向中選會詢問，中選會回覆，總統連署書是送到各縣市選委會，不過可以指定一個縣市選委會代收，因此，郭辦會先在11月1日，將準備送件的最大批連署書，送到台北市選委會。
至於11月2日上午收的連署書，黃士修表示，則會在當地做臨時造冊中心，相關人力、物流、保防也要做最高規格，再送到各地當地選委會，因為郭台銘希望拼到最後一刻，因此，會努力把每個環節做到最完美、嚴謹，至於連書數量有多少？送件當天就會知道。