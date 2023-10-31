勞動部發錢了！11月可領19筆補助「最高5.2萬」、入帳日一次看

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以去年底統計觀察，全台逾159.7萬退休勞工領取老年年金，平均月領18,294元，約半數勞工月領1至2萬元；月領4萬元以上的勞工，全台只有2,245人。
另外，去年有一位勞工月領金額是49,196元，因通膨調升5.77%後，勞保年金給付隨CPI累計漲幅調高，增加到52,035元，突破5萬元大關，成為全台請領最高的「勞保年金王」。
除此之外，30日當天更一口氣有身心障礙年金給付、老年年金、生育給付等8筆補助款會同時入帳。
11月02日
國民年金保險生育給付
11月09日
國民年金保險生育給付
11月15日
國民年金保險喪葬給付預定入帳日
11月16日
國民年金保險生育給付
11月20日
老農津貼、農民月退休儲金
11月23日
國民年金保險生育給付
11月24日
國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付
11月29日
勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）
11月30日
國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助