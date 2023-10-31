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勞動部發錢了！11月可領19筆補助「最高5.2萬」、入帳日一次看

▲2023年進入尾聲，據勞動部勞工保險局行事曆顯示，11月有19筆補助會陸續入帳，最高可領5.2萬元。（示意圖／記者顏真真攝）
▲2023年進入尾聲，據勞動部勞工保險局行事曆顯示，11月有19筆補助會陸續入帳，最高可領5.2萬元。（示意圖／記者顏真真攝）

記者李琦瑋／台北報導

2023年進入尾聲，根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，11月有19筆補助會陸續入帳，攸關174萬人權益的勞保年金是最多人領的款項，據勞保局統計顯示，過去曾有人最多領到5.2萬元，《NOWnews今日新聞》整理出11月各項補助款的入帳時間。

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明天是11月1日，據勞動部勞保局行事曆顯示，11月將有高達19筆錢入帳，包括勞保年金、職保年金、勞退月退休金等、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保相關給付等。

以去年底統計觀察，全台逾159.7萬退休勞工領取老年年金，平均月領18,294元，約半數勞工月領1至2萬元；月領4萬元以上的勞工，全台只有2,245人。

另外，去年有一位勞工月領金額是49,196元，因通膨調升5.77%後，勞保年金給付隨CPI累計漲幅調高，增加到52,035元，突破5萬元大關，成為全台請領最高的「勞保年金王」。

除此之外，30日當天更一口氣有身心障礙年金給付、老年年金、生育給付等8筆補助款會同時入帳。

11月02日
國民年金保險生育給付

11月09日
國民年金保險生育給付

11月15日
國民年金保險喪葬給付預定入帳日

11月16日
國民年金保險生育給付

11月20日
老農津貼、農民月退休儲金

11月23日
國民年金保險生育給付

11月24日
國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

11月29日
勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）

11月30日
國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

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