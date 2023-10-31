台灣第3季GDP下修至2.32%　主計總處：資本形成明顯不如預期

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外需出口方面，受終端需求疲弱與AI應用興起交互影響，第3季按美元計價商品出口較上年同季減5.08％，三角貿易及航運服務也同步放緩，不過，來台旅客持續回升，挹注服務輸出，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸出負成長1.05％。
進口方面，廠商備料需求仍疲，加上半導體設備購置劇減，第3季按美元計價商品進口減19.06％，但服務輸入隨國人出國顯著增加而持續攀升，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸入負成長4.87；輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻2.16個百分點。
內需部分，主計總處概估第3季民間消費實質成長8.90%，對經濟成長貢獻3.98個百分點，服務消費仍為帶動成長的關鍵動能。
主計總處說明，疫後消費動能延續，加上股市價量齊揚與防疫雙險理賠金額挹注，以及適逢暑期出遊旺季，且自用小客車買氣熱絡， 第3季零售業、餐飲業營業額較上年同季分別增5.21％及16.23％，陸空客運、旅宿、休閒娛樂等相關服務消費大幅增加，股市升溫也挹注證券交易手續費，綜計各項消費並剔除來台旅客消費及物價因素後，第3季國人在國內的消費成長3.96％。
資本形成方面，終端需求仍顯疲弱，企業投資動能減緩，加上上年同季基數較高，第3季新台幣計價資本設備進口年減22.75％，國內製造業投資財生產量也減2.35％，營建工程及機 械設備投資持續縮減，加上存貨去化，併計各項並剔除物價因素後，概估資本形成實質負成長14.04％，對經濟成長負貢獻3.93個百分點。