再談台積電設廠破局！張善政：產業發展不應是選舉話題
針對反龍潭三期擴建案自救會昨（30）日前往行政院抗議、台積電宣布現階段不考慮進駐龍科三期等議題，桃園市長張善政今（31）日上午接受中廣主持人王淺秋專訪時，說明市府立場及因應作為。張善政強調，產業發展不是選舉話題，他呼籲所有政治人物回歸政策本質，不要在各種產業上做文章，選舉期間刻意操作的話題越多、對產業的傷害就越大，應該記取台積電進駐龍科三期提早曝光、間接造成後來破局的教訓。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，龍潭自救會前往行政院抗議顯示出兩項重點：第一、本案主責單位是行政院下屬的國科會新竹科學園區管理局（竹科管理局），主要由竹科管理局負責與廠商溝通、決定劃地徵收範圍，地方政府基本上是搭建一個溝通平台，讓竹科管理局、廠商及地主進行溝通；第二、抗議內容中提到居民很晚才知道徵收計畫，在消息宣布前都不知情，讓居民感到非常不被尊重，這證明當時土地徵收八字沒一撇，連居民的徵收意願都尚未徵詢了解。
張善政談到，他過去擔任科技部長，更早年也曾任職於國科會國家高速電腦中心，他深知園區籌備過程歷時很長，有一定的程序，需要按部就班。去（111）年九合一選舉期間，民進黨為拉抬市長選情，在計畫未完善時就宣布消息，其實就是選舉時的政治口水，當時時機尚未成熟，最後導致破局，以台灣話來說就是「呷緊弄破碗」。
張善政也說明，土地徵收事宜由竹科管理局主導，桃園市政府以地方政府角色提供協助，目前雙方仍持續開會溝通，對於居民們都秉持相同態度，會尊重桃園在地鄉親的意願，請龍潭鄉親安心。
張善政表示，竹科管理局在尊重廠商意願的情況下，主責協調進駐事宜。台積電在龍潭、竹科、中科、南科都有設廠，每一個廠有不同佈局，這是台積電內部的分析，基本上竹科管理局和地方政府都是配合作業。桃園不會放棄爭取台積電，龍科對台積電而言具群聚效益，目前台積電在龍科已設有一個廠，未來新廠與現有廠房又有密切互動關係，距離應是越短越好，且在大面積土地、水電能源等條件考量下，他認為桃園仍是台積電設廠的首選，市府會繼續盤點桃園其他適合用地，並透過竹科管理局提供給台積電，持續爭取台積電設廠。