郭柯配有譜？黃士修：到時再決定要用獨立參選、政黨推薦登記
鴻海創辦人郭台銘獨立參選連署進入倒數，11月2日即將送件，不過，先前郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲頻頻私下會面，外界解讀兩人也許有合作意願。對此，郭辦發言人黃士修今（31）日指出，郭柯兩人一直都有在討論合作空間，「到時候可以決定是要使用獨立參選門票？還是要用政黨推薦？這都是一切順其自然，水到渠成」。
記者林怡昕／台北報導
黃士修今天接受媒體聯訪，被問及郭柯合是否還有譜？黃士修說，根據中選會規定，連署書要在11月2日送件，會有一段時間進行連署書查對作業，再到11月20日至11月24日，是各組候選人登記參選總統、副總統日期，「到時候可以決定是要使用獨立參選門票？還是要用政黨推薦？這都是一切順其自然，水到渠成」。
黃士修說，郭台銘跟柯文哲一直有在討論合作空間，而柯文哲也有在跟國民黨主席朱立倫談，雖然看起來進度有點「卡卡的」，不過沒關係，也讓他們順其自然。
黃士修表示，郭柯合作關係一直都很好，跟民眾黨幕僚互動也是，在國民黨前陣子粗暴操作下，其實郭柯陣營早就在「聯合作戰」，再加上柯郭本來就是好友，兩人互相通話聯繫，討論國政議題、合作空間，是隨時隨地在發生的事情，因此，最近這段期間外界非常焦慮，藍白要破局，郭柯之間到底能不能合？「郭柯之間一直都是合作無間的，不著急順其自然，水到渠成」。