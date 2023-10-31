台股AI又倒一片！廣達重摔　分析師：鴻海利空消化、可分批布局

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其中又以廣達跌勢最重，終場跌17元，收在189元，失守200元大關，摜破半年線，跌幅8.25%。緯穎跌幅6%，來到1520元。緯創也跌4.5%，收在89.4元。另外，技嘉跌6.45%來到217.5元，英業達跌4.05%，收在40.20元。其他，創意、世芯-KY、廣明、勤誠跌幅也有3到4%。
不過，同樣被視為AI概念股的鴻海，在旗下富士康遭中國大陸查稅影響，股價連日走跌下，今日迎來反彈。主要是昨日鴻海針對市場利空傳聞，包括有客戶擔心地緣政治影響想抽單等，做出駁斥與澄清。
鴻海指出目前市場對於鴻海集團的營運有許多的臆測，已影響資本市場的運作，強調公司經營團隊對於各項業務均有充分掌握，也持續與外界溝通說明公司的立場以及經營現況，目前運作正常，呼籲外界對於鴻海的營運應有信心，並且勿傳播謠言。
同一時間，市場也傳出輝達最高階H100 AI伺服器模組訂單，北美市場將由鴻海通吃，鴻海也規劃旗下或相關子公司之墨西哥、美國以及新竹等工廠生產。而輝達看好鴻海在H100模組的高產能與良率，可望為後續B100訂單打下良好基礎，未來拿下相關大單機率不小。
分析師艾綸接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，這次鴻海利空主要還是富士康受到中國查稅影響，不過看看鴻海2023年上半年營收2兆7669億元，其中中國大陸貢獻1400多億元，佔比約逾5%，從國別排行，中國排序第5名，美國市場則是位居第一，占比約5成，所以其實中國部分占比並不大。
艾綸說，再來看鴻海旗下富士康獲評2021年胡潤外資及港澳台企業百強的榜首，在中國大陸有超過75萬名員工，因此鴻海大小事情牽一髮而動全身，況且鴻海向中國銀行也貸款不少，鴻海一舉一動動輒得咎，如果連鴻海都有事，那麼還有外資敢投資中國嗎？相信中國官方也會思考到這一點，因此他認為整起事件仍是「政治因素」色彩較重，短期當然會影響股價。
艾綸認為，富士康被查稅應該只是「重重拿起、輕輕放下」。而鴻海股價難得來到近幾年的新低，當然受到小資族的歡迎，因此昨日是零股交易第一，今日也在前5名，顯示投資人對鴻海的青睞。一方面殖利率佳有5%，又穩定配息，市值雖被聯發科超越，但也是前三名，還是算滿不錯的標的，因此逢低分批進場沒問題，但他也提醒若要觀察鴻海AI領域的營收貢獻，建議可能要到明年上半年才看得出來。