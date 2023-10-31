台股險失守萬六！金管會提4大數據 喊話基本尚稱穩健
台股今（31）日開高走低，盤中一度失守萬六大關，尾盤跌勢收斂，終場下跌148.41點，收在16001.27點，外資賣超約163億元。不過，累計10月台股跌352.47點，月線連3黑。金管會則再次喊話，同時段亞股多數也跌，今年至10月30日止，台股仍漲14.23%，僅次於日股，台股基本面尚稱穩健。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局指出，美股主要指數昨日漲跌互見，道瓊指數等上漲，只有費半指數挫低1.3%。今日亞洲主要股市則是跌多漲少，台股收盤指數為16001.27點，下跌148.41點，跌幅0.92%，成交值2661.22億元，外資賣超約163億元。同時段新加坡跌0.26%，日本漲0.13%，韓國跌1.56%，上海跌0.34%，港股跌1.86%。
不過，若就今年以來股市走勢，證期局表示，今年截至10月30日止，台股漲幅14.23%，相較日本漲幅17.64%、韓國漲幅3.32%、上海跌幅2.19%、新加坡跌幅5.75%、深圳跌幅9.88%、香港跌幅12.01%，台股漲幅僅次於日股。
不僅如此，今年截至10月30日止，外資賣超1276.93億元，台股成交量約2769億元，相較去年同期增加11.32%，同時，截至10月30日，信用交易之整戶擔保維持率為168.06%。
證期局強調，台股基本面尚稱穩健，今年截至9月底本益比17.79，現金殖利率達3.71%，加計股票股利為3.81%，國內上市櫃公司截至9月底累計營收約28.10兆元，累計營收金額雖較去年同期減少10.9%，惟仍為歷年同期第3高。