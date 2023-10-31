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PLG／富邦勇士開幕戰滿場了！　球迷進場送三連霸冠軍戒指

▲臺北富邦勇士年度視覺、口號首度曝光.。球團提供
▲臺北富邦勇士年度視覺、口號首度曝光.。球團提供

記者廖聿偉/綜合報導

PLG職籃聯盟臺北富邦勇士連續三年奪得總冠軍，2023-24賽季將於11月11日全新展開，以「FOUR THE WIN」作為年度口號，目標邁向四連霸！11日開幕戰賽前將舉行冠軍戒頒發儀式，進場球迷皆可獲得球迷版三連霸冠軍戒指，收藏價值高且意義非凡。

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年度主視覺採用成熟穩重漸層藍作為主色調，球員穿著主場限定榮耀白經典球衣及睽違三年全新改版「星靛藍球衣」，象徵即將開啟一段新的旅程，即便在邁向四連霸的路上更加艱難，團隊仍保有不屈不撓的態度，透過團結一心、世代聯手，挑戰不可能的任務。

新賽季年度口號「FOUR THE WIN」，字母「U」設計以數字「4」呈現，展現挑戰四連霸決心，為了團隊裡的每一份子，為了所有聲嘶力竭吶喊的球迷，為了把榮耀留在臺北這座城市，勇士將堅定地面對挑戰，努力突破自己的極限，唯有「贏」才能朝向四連霸邁進，捍衛勇士王朝！

延續歷年傳統，勇士主場11月11、12日「FOUR THE WIN」開幕主題週，賽前將舉行三連霸冠軍戒頒發儀式，冠軍戒體選用9K黃金手工訂製，上方三顆淨度VVS2-VS1等級鑽戒，周圍雕刻勇士球員奪冠陣容背號，象徵奪下第三座總冠軍所有成員功不可沒。

▲臺北富邦勇士年度視覺、口號首度曝光 「FOUR THE WIN」目標四連霸。球團提供
▲臺北富邦勇士年度視覺、口號首度曝光 「FOUR THE WIN」目標四連霸。球團提供
奪冠背後，勇士球迷也是功臣之一，凡11日進場球迷皆可獲得球迷版「勇士三連霸冠軍紀念戒」，12日則贈送「勇士三連霸冠軍旗徽章組」，與球迷共享喜悅、見證榮耀。賽前表演則由2022-23 PLG年度啦啦隊Fubon Angels以全新陣容及舞蹈，活力登場將熱情帶給所有勇士球迷。

2023-24勇士年度季票更在開賣短短一週內銷售破千組，票房收入突破兩千萬，上季季票續購率高達98%，各區域銷售再創新高，其中FA動次席為上季之2.5倍，成長幅度為各區之冠。目前11日門票已全數售罄，新賽季將於主場規劃更多豐富趣味主題活動，詳細內容請鎖定勇士官方社群。

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