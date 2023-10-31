台籃涉賭風暴／台中太陽被影射發出聲明！共同揪出籃壇不肖份子
T1台中太陽今天被媒體報導可能有前球員疑似涉賭，今天台中太陽發出聲明強調，支持籃協防賭外，若有涉案球員曾在台中太陽效力，也會配合調查，「共同揪出籃壇不肖份子。」此外，台中太陽也因為被影射可能有放水等情事，對此，嚴正駁斥。如對本公司經營團隊，有抹黑造謠等犯罪行為，將依法追訴刑事責任，絕不寬貸。
記者吳政紘/綜合報導
根據《自由時報》報導，一名球員之前在2021-2022球季曾打過PLG職籃聯盟，之後轉戰T1球隊，並流出對話內容，疑似球員現在還在打球，然而，因為沒有確切證據，目前其中因為涉及球員個資，以及跟涉賭有關事件，檢調也持續緊盯。
自從吳季穎、羅振峰事件爆發後，T1聯盟就一直被挑戰，加上籃協也出馬協調，不過籃壇已經風風雨雨，可能重創台灣體育界。
台中太陽公告：
《震傑體育娛樂股份有限公司公告》
一、本公司向來支持國內籃球運動發展，近來聽聞國內籃壇不斷傳出球員涉及簽賭、打假球之消息，除支持中華民國籃球協會協調三大聯盟防弊外，更呼籲檢調機關應儘速釐清事實真相並清查涉案人員身分。如涉案球員曾在本公司所屬臺中太陽職業籃球隊效力，本公司必將全力配合檢調機關調查，共同揪出籃壇不肖份子。
二、惟有傳言影射本公司經營團隊，於T1聯盟第一季、第二季涉有打假球、放水等情事，本公司嚴正駁斥。如對本公司經營團隊，有抹黑造謠等犯罪行為，將依法追訴刑事責任，絕不寬貸。