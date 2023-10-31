虎尾就業中心活動 越妝模作樣容易錄取

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今天參與徵才活動的廠商有「全家便利商店」、「統一超商」、「阿甘薯叔」、「永美加油站」、「普屋健身有限公司」，招募儲備店長、門市正職人員、兼職計時人員、生產及包裝理貨員、食品品管人員、加油服務員、健身教練、櫃台及業務等合計50個職缺，為了舒緩求職民眾的緊張情緒，許多面試人資也都鬼上身，配戴起面具進行面試，並發給前來敲門應徵的求職者糖果，逗趣的畫面讓氣氛輕鬆不少，共吸引56位民眾前來參與應徵，32位求職者當場被錄取。
職業制服趴也吸引63位大小朋友變妝/裝前來共襄盛舉，變裝前來參加活動的陳姓男性民眾開心變妝又帶走「好會妝禮」；王姓女性民眾參妝免費彩妝活動後順利錄取了健身房健身教練的工作，她開心地表示自己不僅賺到一份工作，還賺到滿滿的歡樂感。
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署技正楊慶元表示，為了鼓勵因家庭因素退出勞動市場180日以上的二度就業婦女重返職場、提升面試的自信度，勉勵婦女朋友多多運用「協助特定對象及弱勢求職者面試整備服務計畫」，每人每年1次、最高2,500元的補助，用來購置適當的衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品，幫助婦女朋友改頭換面；另外也提到「婦女再就業計畫」，婦女向公立就業服務機構辦理求職登記並經推介就業，按月計酬全時工作且連續受僱同一雇主達90日，發給3萬元、部分工時發給1萬5千元就業獎勵金，詳情可洽各地就業中心。