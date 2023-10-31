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PChome 24h強化物流倉儲搶雙11業績！小米今8點直播領111現金券

▲PChome 24h購物針對雙11檔期，積極強化物流、倉儲等，同時也將於11月10日舉辦跨夜直播，預料將在直播提供超殺優惠。（圖／官方提供）
▲PChome 24h購物針對雙11檔期，積極強化物流、倉儲等，同時也將於11月10日舉辦跨夜直播，預料將在直播提供超殺優惠。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

年底最大的優惠檔期「雙11購物節」，各大網購、3C品牌、賣場等都陸續公布雙11優惠。PChome 24h購物今（31）宣布雙11優惠攻略，包括全站500萬種商品優惠、發千萬折價券、11/9-11/11每天有72品挑戰新低價，並於11/10 雙11跨夜直播開箱超殺折扣爆品。小米則在今(31)日晚間8點於官網直播，將於直播內發送111元的現金券、另有11元起商品可買。

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為了搶雙11業績，PChome 24h購物表示，網家林口A7智慧物流園區今年首度加入雙11營運，全面強化倉儲物流戰力，統計目前出貨佔比已達整體訂單的58％。在物流配送方面，網家旗下網家速配今年也擴大配送服務範圍，目前已涵蓋北中南共計9縣市70個行政區，近期攜手Uber Direct合作雙北配送，持續優化物流服務體驗。同時在雙11檔期間與7-ELEVEN推出大材積取貨服務，來滿足消費者多元需求

活動內容

▲雙11，PChome 24h購物。（圖／官方提供）
▲PChome 24h購物「1111激殺戰」百貨最低1.1折起，3C最低3.8折起。（圖／官方提供）
優惠商品


▲雙11，PChome 24h購物。（圖／官方提供）
▲PChome 24購物集結不少品牌推出品牌日優惠。（圖／官方提供）

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