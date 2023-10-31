點燃員工運動魂深耕體壇　台新銀行四度榮獲運動企業認證

台新銀行表示，教育部體育署為鼓勵企業重視國人運動風氣，並建立員工規律的運動習慣，2016年起推動「運動企業認證」，最初每次認證效期2年、2020年起改為3年，期間台新每次參與都獲得認證肯定，發揮力挺運動的精神。台新視員工為企業最重要的資產，對內積極推廣運動風氣，除舉辦員工登山健行、淨灘活動，鼓勵同仁在工作之餘帶著家眷走入大自然，也為員工舉辦多項運動競賽，包括健走、桌球、壘球、羽球、保齡球等，藉由賽事達到運動目的外，也可增進團隊默契，促進部門交流。台新並鼓勵員工成立各式運動社團，提供費用補助，讓員工養成運動好習慣，進而維持好的體能及健康狀態。
對外，台新積極投入體育贊助並長期耕耘，2005年於南投縣國姓鄉發起「奮發種子灌溉計畫」，支持南投空手道隊，幫助孩子透過空手道專長繼續升學，迄今總支持款項超過1億元。南投空手道隊多年來培育出不少好手，其中包含日前於2023年杭州亞運為臺灣榮耀奪金的女將谷筱霜、獲得銀牌的辜翠萍，及入選中華隊出賽的男將石政中等，全隊累計獲得超過1,800面獎牌，並孕運出19名總統教育獎得主。自2011年起，台新投入推廣女子高爾夫球運動，贊助曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏、黃亭瑄等高球女將，進一步舉辦慈善貴賓球敘，揮桿獻愛心。台新亦大力支持多項運動賽事，包括贊助台新女子路跑、高中籃球甲級聯賽（HBL）等，並在2020年首次跨入職籃，冠名贊助福爾摩沙寶島夢想家，致力將運動風氣深植於企業文化中，落實運動創造健康人生價值。
值得一提的是，台新更於今年成立臺北台新戰神職業籃球隊，進軍T1職籃，擴大對國內大型運動支持，實踐「認真讓美好永續」的企業精神。台新未來將繼續深耕體壇，扮演選手國際爭光最堅強的後盾，並協助運動風氣向下扎根。
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