華航再增班！全航線85折起　加會員抽iPhone 15

華航展現十足誠意，全航線、全艙等推出超值優惠，想到國外跨年倒數？香港4088元起（未稅）、新加坡/清邁5820元起（未稅）；想與閨密一起到峇厘島放空、做SPA？最低只要9700元起（未稅）；或是計畫寒假期間來趟親子小旅行？沖繩只要5820元起（未稅）；還有還有，新開航並即將增班的日本熊本航線6800元起（未稅），詢問度最高的峴港5950元起（未稅）、檳城7482元起（未稅），兩岸航線福州6000元起（未稅）、廈門7000元起（未稅），在歐洲6大航點全面直飛不中停，全面87折起，購票後至華航ITF活動網頁登錄還可再抽豐富好禮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日/韓航線：桃園飛往東京成田的航班，已增班至每週24班，搭配松山飛往東京羽田每週14班、高雄－成田每週7班，等於每天至少6班往返東京航班，提供旅客靈活航班時間組合。新開航的熊本航線，自12/3起增至每週4班，旅客可搭配福岡航線進出，暢遊九州最便利。親子旅遊最夯的琉球(沖繩)，華航也將擴大部署，明年1月起恢復高雄－琉球航線每週3班服務，桃園－琉球航班也將增為每週11班，即每日有2班台灣往返琉球航班。華航獨飛的高松航線，自 2024年1月2日起，增班至每週5班往返服務。韓國方面，韓國釜山航線自12月13日起，增飛下午出發航班、每週兩班，明年1月起再增至每日2班飛航，加上桃園/高雄－首爾仁川、松山/高雄－首爾金浦，總計每週多達40班由台灣飛往韓國。
東南亞/ 高出航線：10月29日起每週提供10班桃園往返雅加達，清邁航線自12月11日起增為每週5班；另著眼南部民眾旅運需求，高雄-香港於10月29日起，增加至每週14班，12月9日起恢復高雄－新加坡每週3班服務。
兩岸航線：明(2024)年1月3日起，新增松山-武漢航線，每週2班服務，屆時共計飛航大陸8航點、每週達62班。
長程航線：迎接歐美、紐澳年底旅遊旺季，12月12日至明年1月28日飛往雪梨航班將增班至每週10至11班；北美方面，華航持續增班、加密航網，每週近40班往返北美，至明(2024)年1月25日前，舊金山航線增班至每週8至9班，是您商務差旅，自由行、探親、留學最佳選擇。
華航也分享，ITF線上旅展期間（10/13-11/15），欣賞華航最新品牌影片「這一刻 讓旅行更深刻」，並公開分享至個人FB塗鴉牆，寫下「#這一刻讓旅行更深刻 #中華航空ITF」，加入華夏會員即有機會成為iPhone 15 128G的幸運得主。
此外，華航為回饋廣大全球華夏會員，於ITF線上旅展期間購買台灣出發任一航點機票，免抽獎即可送華航獨家Uber機場行程8折、中華電信多國漫遊序號、摩斯漢堡經典米漢堡優惠券，數量有限、先搶先贏。線上旅展期間，購票後至活動頁登錄就有機會抽台北-熊本來回機票、獨家Uber機場接送千元優惠券、中華電信日/韓免費漫遊、諾富特飯店住宿券等豐富好禮。實體旅展期間(11/3-11/6)，華航ITF展館除另有驚喜折扣優惠外，凡現場購票者還可參加扭蛋活動，最高獎項為區域線不限航點免費機票。