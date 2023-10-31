台灣虎航全航線899元起　旅展現場抽「不限航點來回」機票

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針對線上旅展，台灣虎航推出全線促銷單程未稅899元起，促銷期間為2023年11月3日上午10:00起至2023年11月6日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2023年11月3日起至2024年3月30日。若是樂虎卡卡友，可至樂虎卡專屬購票頁面購票，可享票價10%off的折扣，且另可獲得8%的tigerpoints回饋。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年3月30日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的2024年桌曆成交禮，每日限量250份；若是為購買花卷、秋田、仙台、新潟、茨城、名古屋或岡山等日本指定航線，還能再獲得加碼成交禮，每日數量有限，送完為止。
為了配合電玩遊樂場主題，攤位除了設有時下超夯的拍貼機讓民眾拍照留念外，現場民眾只要加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高tigerpoints 3000點不等(價值新台幣3000元)及日本王子大飯店住宿券等豐富好禮，旅展期間預計要送出38張來回機票及超過上千個精美紀念商品。旅展現場也有樂虎卡的相關申辦訊息，並提供限量首刷禮兌換等活動。