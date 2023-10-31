不能參加畢業旅行！6名國三少年校門口鬧事　揮舞空氣槍遭法辦

台灣虎航全航線899元起　旅展現場抽「不限航點來回」機票

▲台灣虎航趁勢推出線上旅展全線促銷單程未稅899元起優惠價外，也歡迎虎迷到旅展現場玩遊戲同樂，就有機會獲得不限航點來回機票及機票折抵金等豐富好禮。（圖／虎航提供）
▲台灣虎航趁勢推出線上旅展全線促銷單程未稅899元起優惠價外，也歡迎虎迷到旅展現場玩遊戲同樂，就有機會獲得不限航點來回機票及機票折抵金等豐富好禮。（圖／虎航提供）

記者許若茵／台北報導

全台規模最大的「2023ITF台北國際旅展」即將於11月3日至6日在南港展覽館盛大舉辦，台灣虎航趁勢推出線上旅展全線促銷單程未稅899元起優惠價外，也歡迎虎迷到旅展現場玩遊戲同樂，就有機會獲得不限航點來回機票及機票折抵金等豐富好禮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣虎航今年的攤位將帶虎迷重回Y2K千禧年代，來場輕鬆歡樂的沉浸式體驗。以明亮橘色搭配霓虹燈光為主基調，整體設計使用結構化元素組合，營造出六、七年級生最懷念的早期電玩遊樂場的氛圍，其中最醒目的莫過於是虎將外觀的巨型掌上遊戲機，以靈動的表情迎接虎迷的到來，相信也將成為拍照打卡熱點。

針對線上旅展，台灣虎航推出全線促銷單程未稅899元起，促銷期間為2023年11月3日上午10:00起至2023年11月6日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2023年11月3日起至2024年3月30日。若是樂虎卡卡友，可至樂虎卡專屬購票頁面購票，可享票價10%off的折扣，且另可獲得8%的tigerpoints回饋。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年3月30日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的2024年桌曆成交禮，每日限量250份；若是為購買花卷、秋田、仙台、新潟、茨城、名古屋或岡山等日本指定航線，還能再獲得加碼成交禮，每日數量有限，送完為止。

為了配合電玩遊樂場主題，攤位除了設有時下超夯的拍貼機讓民眾拍照留念外，現場民眾只要加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高tigerpoints 3000點不等(價值新台幣3000元)及日本王子大飯店住宿券等豐富好禮，旅展期間預計要送出38張來回機票及超過上千個精美紀念商品。旅展現場也有樂虎卡的相關申辦訊息，並提供限量首刷禮兌換等活動。
 

華信航空ITF優惠！APP購票現折666元　五地3天2夜3999元起

華航再增班！全航線85折起　加會員抽iPhone 15

雄獅旅展「首創雙主場」祭優惠　出國免萬元、春節折5千

燦星推「樂齡補助」最高折8000元　日韓泰越2萬有找

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞