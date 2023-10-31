ITF星宇航空攜手NBA洛杉磯快艇隊 指定商品9折、抽來回機票
星宇航空第二次參與2023 ITF台北國際旅展，活動將於11月3日正式開跑，11月3日至11月6日單筆消費滿3萬元即可參加抽獎，最大獎有機會抽中星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等奢華好禮。旅展期間現場加入LINE官方好友，即可獲得新朋友見面禮，11月2日至11月5日於官方LINE參加簽到活動，也有機會抽「台北-熊本經濟艙來回機票」或「日本星野集團 磐梯山溫泉酒店住宿券」等大獎，同時還有星宇小舖指定商品9折優惠。
記者許若茵／台北報導
星宇航空今年開闢第一條北美航線-洛杉磯，同時宣布與美國職籃NBA洛杉磯快艇隊成為官方合作夥伴。繼去年首次參與ITF台北國際旅展備受好評，今年再度炫風登場，攜手美國職籃NBA洛杉磯快艇隊CLIPPERS打造時尚籃球場，把經典的球隊主場複製到活動現場。
此外，星宇航空本次ITF旅展特別邀請合作夥伴玉山銀行及星野集團一同參與，多重優惠讓旅客一網打盡，針對玉山星宇航空聯名卡卡友祭出專屬限量登錄哩程回饋，即日起至11月17日前於星宇航空官網或App購票並成功登錄活動，累積消費滿TWD 20000至TWD 49999加贈2000哩；消費滿TWD 50000以上加贈5000哩。
星野集團也同步推出每日聯名卡卡友獨家行程，開展首日推出大阪5天4夜自由行24000元起；11月4日限定銷售「虹夕諾雅沖繩」4天3夜沖繩奢華行29000元起、5天4夜北海道TOMAMU度假村享受之旅31300元起；熊本4天3夜以及仙台7天6夜深度旅遊行程於11月5日限定推出；最終日當然少不了班班滿載的東京5天4夜自由行，入住眺望晴空塔與淺草寺的OMO3淺草只要23800元起，旅展現場享指定出發日期專案優惠價，每人每日限購2席，售完為止。