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雙11必勝客「買一送一」！買紙包飯送披薩　「加1元多一件」副食

▲雙11購物節必勝客最低下殺23折，9吋小披薩111元、13吋大披薩222元，還有玉米濃湯、麻糬QQ球「買一送一」！買紙包飯送個人比薩、「加1元多一件」副食4選1。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雙11購物節必勝客最低下殺23折，9吋小披薩111元、13吋大披薩222元，還有玉米濃湯、麻糬QQ球「買一送一」！買紙包飯送個人比薩、「加1元多一件」副食4選1。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

雙11購物節速食優惠又一家！必勝客最低下殺23折，祭出9吋小披薩111元、13吋大披薩222元優惠，還有玉米濃湯、麻糬QQ球「買一送一」！買紙包飯送個人比薩、「加1元多一件」副食4選1等好康，划算攻略就看這一篇。速食控記得搭配拿坡里優惠，一起吃飽飽。

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📌必勝客優惠！9吋小披薩111元、13吋大披薩222元
必勝客期間限定推出全新口味披薩，嚴選生魚片等級挪威鮭魚佐以清酒味噌醬的「炙燒鮭魚比薩」，還有交融濃郁莫扎瑞拉起司的「培根蛋沙拉比薩」，新上市就下殺23折！即日起至11月13日，於必勝客官網訂購「炙燒鮭魚比薩」、「培根蛋沙拉比薩」，可享有9吋小比薩111元、13吋大比薩222元優惠，優惠數量有限。

▲必勝客雙11限定，「炙燒鮭魚」小披薩優惠價111元（原價480元）、大披薩優惠價222元（原價720元），「培根蛋沙拉」小比薩優惠價111元（原價410元）、大比薩優惠價222元（原價630元）。（圖／必勝客提供）
▲必勝客雙11限定，「炙燒鮭魚」小披薩優惠價111元（原價480元）、大披薩優惠價222元（原價720元），「培根蛋沙拉」小比薩優惠價111元（原價410元）、大比薩優惠價222元（原價630元）。（圖／必勝客提供）
📌必勝客「加1元多一件」副食4選1
必勝客即日起至11月6日，祭出「加1元多1件」優惠，購買全新推出的「奶油燻雞培根紙包飯」，可享「加1元多一件」330ml飲料，有百事可樂、七喜、激浪3選1；買熱銷的「霸王功夫雞翅(2支)」，也有「加1元多一件」副食4選1，包括金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)提供選擇。

▲必勝客11月7日至11月13日，凡購買期間限定新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」免費送夏威夷個人披薩。（圖／必勝客提供）
▲必勝客11月7日至11月13日，凡購買期間限定新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」免費送夏威夷個人披薩。（圖／必勝客提供）
📌買紙包飯送披薩！必勝客「買一送一」
11月7日至11月13日第二波雙11優惠，必勝客官網祭出買新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」送「夏威夷個人比薩」，還有玉米濃湯、麻糬QQ球都「買一送一」，各限量一萬份，售完為止。

▲拿坡里x海瑞摃丸，開賣「新竹貢丸披薩」。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里雙11買「一公斤腿排桶」送披薩，酥脆鱈魚香絲「買一送一」。（圖／三商餐飲提供）
📌拿坡里買「一公斤腿排桶」送披薩　酥脆鱈魚香絲「買一送一」
◾️慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」，就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。

◾️歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。


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