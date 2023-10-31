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虧損改善！友達Q3每股虧0.13元　錼創助攻Micro LED產線

▲友達今（31）日進行法說會，第三季合併營收達701.1億元，季增10.7%，第三季歸屬母公司業主之淨損為9.8億元，基本每股損失0.13元。（NOWnews資料照片）
▲友達今（31）日進行法說會，第三季合併營收達701.1億元，季增10.7%，第三季歸屬母公司業主之淨損為9.8億元，基本每股損失0.13元。（NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

友達今（31）日進行法說會，第三季合併營收達701.1億元，季增10.7%，第三季歸屬母公司業主之淨損為9.8億元，基本每股損失0.13元。展望第四季，估仍受總經因素以及終端消費市場需求影響，仍會相對疲弱。不過，同時間隨友達Micro LED技術進入量產，友達擬與錼創簽訂產線建置合約，由錼創協助友達龍潭廠區建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier（簡稱COC）生產線，並提供Turnkey Solution （統包解決方案），合約金額為新台幣7億元。

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友達第三季營收為新台幣701.1億元，營業淨損為新台幣13.3億，歸屬母公司淨損為新台幣9.8億元，基本每股損失為新台幣0.13元。單季毛利率為7.6%、營業淨損率為1.9%。第三季面板總出貨面積達589.3萬平方米，較2023年第二季增加3.3%，與去年同期相比增加52.0%。

回顧第三季，友達指出品牌客戶為年底傳統銷售旺季作準備，消費型產品備貨需求延續。面板出貨面積及價格均較上季增加，帶動公司營收較上季增加10.7%，虧損程度亦持續改善。財務結構方面，存貨天數41天，淨負債比16.7%，均維持在相對穩健的水位。

展望第四季，旺季備貨需求告一段落。受總經因素影響，終端消費市場需求仍相對疲弱。公司將持續關注產業供需變化，靈活調整營運策略，同時，加速進行垂直場域事業的發展，以加強公司的經營韌性，追求長期穩定的營運成果。

在友達Micro LED產線部分，友達擬與錼創簽訂產線建置合約，由錼創協助友達龍潭廠區建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier（簡稱COC）生產線。友達指出，COC生產線是Micro LED生產中的一項關鍵製程。

友達指出，錼創為Micro LED技術領域的領導廠商之一，透過錼創協助友達建置COC生產線，掌握Micro LED最關鍵的原物料之外，並可進一步實現COC到Micro LED模組 in-house生產，大幅改善生產效率及提升良率，以提升友達在Micro LED產品的成本競爭力，加速推進Micro LED大量商品化的時程。

友達董事長彭双浪也在法說會上表示，智慧手錶是友達Micro LED技術的第1個商品化產品，年底前將正式量產，未來應用還會擴及至高階TV以及車用顯示。

友達自2012年投入Micro LED研發，持續累積深厚的顯示技術與製程能力。同時，為加速商品化進程，友達以顯示器產業領航者的角色，整合上下游供應鏈，建立Micro LED完整生態圈，並逐步實現商品化目標，迎向Micro LED量產元年。未來將積極應用Micro LED顯示技術於更多領域，致力打造差異化產品，提供客戶更全面的解決方案與服務。


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