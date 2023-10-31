虧損改善！友達Q3每股虧0.13元　錼創助攻Micro LED產線

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回顧第三季，友達指出品牌客戶為年底傳統銷售旺季作準備，消費型產品備貨需求延續。面板出貨面積及價格均較上季增加，帶動公司營收較上季增加10.7%，虧損程度亦持續改善。財務結構方面，存貨天數41天，淨負債比16.7%，均維持在相對穩健的水位。
展望第四季，旺季備貨需求告一段落。受總經因素影響，終端消費市場需求仍相對疲弱。公司將持續關注產業供需變化，靈活調整營運策略，同時，加速進行垂直場域事業的發展，以加強公司的經營韌性，追求長期穩定的營運成果。
在友達Micro LED產線部分，友達擬與錼創簽訂產線建置合約，由錼創協助友達龍潭廠區建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier（簡稱COC）生產線。友達指出，COC生產線是Micro LED生產中的一項關鍵製程。
友達指出，錼創為Micro LED技術領域的領導廠商之一，透過錼創協助友達建置COC生產線，掌握Micro LED最關鍵的原物料之外，並可進一步實現COC到Micro LED模組 in-house生產，大幅改善生產效率及提升良率，以提升友達在Micro LED產品的成本競爭力，加速推進Micro LED大量商品化的時程。
友達董事長彭双浪也在法說會上表示，智慧手錶是友達Micro LED技術的第1個商品化產品，年底前將正式量產，未來應用還會擴及至高階TV以及車用顯示。
友達自2012年投入Micro LED研發，持續累積深厚的顯示技術與製程能力。同時，為加速商品化進程，友達以顯示器產業領航者的角色，整合上下游供應鏈，建立Micro LED完整生態圈，並逐步實現商品化目標，迎向Micro LED量產元年。未來將積極應用Micro LED顯示技術於更多領域，致力打造差異化產品，提供客戶更全面的解決方案與服務。