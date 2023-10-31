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《六人行》馬修派瑞驟逝！「小辣椒」葛妮絲派特洛爆私密情史

▲《六人行》主角馬修派瑞（左）身亡，前女友「小辣椒」葛妮絲派特洛爆料私密情史。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）
▲《六人行》主角馬修派瑞（左）身亡，前女友「小辣椒」葛妮絲派特洛爆料私密情史。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）

記者羅凌筠／綜合報導

54歲美國長壽喜劇《六人行》的主角馬修派瑞（Matthew Perry），日前於洛杉磯住處的按摩浴缸中溺斃身亡，馬修派瑞的前女友「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），分享兩人交往的甜蜜細節，追憶1993年美好的夏日戀情。

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▲珍妮佛安妮斯頓（右二）9年前想到可能失去馬修派瑞（左二）瞬間淚崩。（圖／翻攝《六人行》IG）
▲馬修派瑞（左二）主演《六人行》爆紅。（圖／翻攝《六人行》IG）
兩人在1993年麻省的威廉斯敦戲劇節認識，整個夏天都在排練舞台劇，葛妮絲派特洛說：「他很有趣，很可愛，和他在一起很開心，我們開車去小溪裡游泳，在當地的大學酒吧喝啤酒，在綿延的草地上接吻，那是一個魔幻的夏天。」

▲葛妮絲派特洛（左）、茱莉亞羅勃茲都是馬修派瑞的前女友。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）
▲葛妮絲派特洛（左）、茱莉亞羅勃茲都是馬修派瑞的前女友。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）
當時馬修派瑞已經拍好《六人行》的試播集，但尚未在電視上播出，葛妮絲派特洛形容：「他很緊張，希望他的演藝生涯能迎來重大突破。」沒想到《六人行》前所未有的受歡迎，一拍就拍了10年，馬修派瑞也以憤世嫉俗卻又窩心仗義的毒舌王「錢德賓」一角爆紅。

▲葛妮絲派特洛盼前男友馬修派瑞安息。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）
▲葛妮絲派特洛盼前男友馬修派瑞安息。（圖／翻攝葛妮絲派特洛IG）
馬修派瑞一生在毒癮、酒癮中掙扎，葛妮絲派特洛說：「我們有一段時間一直是朋友，直到我們漸行漸遠，每次見到他，我總是很高興，今天我非常難過，我希望馬修最終平靜安息，我真心如此期盼。」

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