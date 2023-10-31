《六人行》馬修派瑞驟逝！「小辣椒」葛妮絲派特洛爆私密情史
54歲美國長壽喜劇《六人行》的主角馬修派瑞（Matthew Perry），日前於洛杉磯住處的按摩浴缸中溺斃身亡，馬修派瑞的前女友「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），分享兩人交往的甜蜜細節，追憶1993年美好的夏日戀情。
記者羅凌筠／綜合報導
兩人在1993年麻省的威廉斯敦戲劇節認識，整個夏天都在排練舞台劇，葛妮絲派特洛說：「他很有趣，很可愛，和他在一起很開心，我們開車去小溪裡游泳，在當地的大學酒吧喝啤酒，在綿延的草地上接吻，那是一個魔幻的夏天。」
當時馬修派瑞已經拍好《六人行》的試播集，但尚未在電視上播出，葛妮絲派特洛形容：「他很緊張，希望他的演藝生涯能迎來重大突破。」沒想到《六人行》前所未有的受歡迎，一拍就拍了10年，馬修派瑞也以憤世嫉俗卻又窩心仗義的毒舌王「錢德賓」一角爆紅。
馬修派瑞一生在毒癮、酒癮中掙扎，葛妮絲派特洛說：「我們有一段時間一直是朋友，直到我們漸行漸遠，每次見到他，我總是很高興，今天我非常難過，我希望馬修最終平靜安息，我真心如此期盼。」
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