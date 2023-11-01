許白海豚一個未來！海洋保育署舉辦首屆白海豚守護表揚大會

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海洋委員會主任委員管碧玲表示，在海委會及海保署的推動下，漁業與保育是可以共存共榮的，透過漁民對白海豚保育的協助，同時也促進漁業資源的永續，期待未來持續與漁民合作，守護白海豚孩子的成長。
管碧玲說，海保署自110年開始與通苑、南龍、台中、彰化、雲林及嘉義等6區漁會合作，成立白海豚巡護艦隊，感謝各區漁會邀集漁民參與白海豚目擊回報，支持白海豚保育行動，同時請漁民於目擊白海豚時主動降低船速，利用手機或相機紀錄白海豚，至今已有超過250位漁民加入群組，累積152筆白海豚回報資料，海保署也提供每筆目擊紀錄1000元獎勵金，歡迎漁民持續回報。
管碧玲也感謝海巡署自107年起於執行勤務時，協助回報白海豚目擊紀錄，迄今已累計253筆資料，也感謝海巡同仁的辛勞，未來將提供海巡同仁目擊回報獎勵，期望未來繼續與漁民及海巡共同守護白海豚，讓自然保育、人民生計及經濟發展共存共榮。
海洋保育署署長黃向文指出，此次白海豚守護表揚大會，強調保護台灣白海豚的重要性，並表揚參與者在保育工作中的貢獻，希望繼續鼓勵更多民眾參與保護台灣白海豚，以確保這個珍貴物種的永續生存，一起守護台灣白海豚的未來。
黃向文說，該署也自110年起，由海洋保育巡查員持續執行白海豚陸地觀測，並與台灣蠻野心足生態協會等民間團體合作，共有5群次、12隻次的白海豚目擊紀錄目擊，而海上目視今年已目擊5群次白海豚育幼群，觀察到幼豚穩定成長，海保署也透過監測水質及葉綠素a等環境因子，相信透過棲地監測及維護，能守護白海豚孩子的成長，讓白海豚族群生生不息，以許白海豚一個未來。