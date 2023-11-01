棒線產品再精緻化！中鋼引領手工具產業邁向低碳高值化發展

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中鋼公司總經理王錫欽表示，近年來面臨中國大陸及東南亞國家手工具產品低價競爭，中鋼投入研發資源，陸續開發易成形及熱處理特性佳的鋼材，近期中鋼協同客戶義成公司合作開發次世代起子頭用鋼BT9885V，所製作的專業起子頭不僅硬度達HRC62，耐久壽命更超越德、瑞、美、日等國際知名品牌，並結合產、官、學、研等各界研發能量，輔導下游客戶提升產品競爭力，力助國內業者在高階手工具市場持續站穩國際舞台。
王錫欽說，台灣手工具產業的起子頭用鋼部分，因專業起子頭需具有良好的耐磨耗特性，許多國際起子頭產品採取降硬度增韌性方式，將硬度調質在HRC58~60，以獲得較高的耐久壽命，已廣泛應用於汽機車裝配、裝潢五金、儀器設備等大量螺絲栓卸的工作環境。
中鋼依照起子頭要求高扭力疲勞性質，以及須同時具備超高硬度與超高韌性，以新的殘留沃斯田鐵冶金設計開發了BT4177Si、BT9885V等具備良好特性的產品，其中以BT9885V的材料與客戶義成公司發展適當的熱處理技術，所產製的專業級起子頭硬度超越HRC60的技術門檻，達到HRC62，其扭力疲勞壽命更是超越德、瑞、美、日等國際知名品牌，擺脫國際競品競爭，深獲客戶肯定及讚賞。
王錫欽指出，中鋼為協助國內手工具業者升級轉型，持續投入高品級手工具用鋼研發外，也結合台灣手工具工業公會，與26家手工具業者合作進行國際標竿產品特性對標工作，陸續鑑別起子套筒、梅開扳手、水管鉗、萬向接頭、鋼絲鉗、起子頭、棘輪扳手、修枝剪與樹枝剪等產品需要精進之處，再依照業者需求，強化產品加工成形、熱處理及造型設計等技術。
王錫欽並指出，中鋼除了因應全球減碳趨勢，不僅自身積極減碳，同時也秉持「客戶好，下游好，中鋼才會更好」的理念，攜手金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵工業公會輔導鋼鐵產業中、下游業者建構碳管理能力，也結合台灣手工具工業公會、金屬中心及中衛發展中心共同成立手工具研發檢測中心，結合產、官、學、研資源，提供業者從產品研發、檢測到認證的整體產業鏈在地化服務，以協助國內手工具產業升級轉型。