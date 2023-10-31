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職業駕駛不滿「違規記點」新制衝擊生計　交通部：將持續檢討　

▲因不滿違停記點新制，今（31）日計程車、遊覽車、貨車等職業駕駛動員百輛車包圍交通部，喊話生計遭到威脅。（圖／記者許若茵攝，2023.10.31）
▲因不滿違停記點新制，今（31）日計程車、遊覽車、貨車等職業駕駛動員百輛車包圍交通部，喊話生計遭到威脅。（圖／記者許若茵攝，2023.10.31）

記者許若茵／台北報導

因不滿違停記點新制，今（31）日計程車、遊覽車、貨車等職業駕駛動員百輛車包圍交通部，喊話生計遭到威脅。對此，交通部回應，會持續廣納各方意見、持續檢討。

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為解決「行人地獄」交通亂象，交通部6月底多項新制上路，其中違規記點新制規定，汽車駕駛人1年內違規記點達12點，扣照2個月，以及2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，引發貨運、遊覽車、計程車等職業駕駛不滿，認為道路設計不完善，嚴苛制度將威脅生計，今日動員百輛車包圍交通部，

對此，交通部回應，6月30日新修正施行道路交通管理處罰條例，對於汽車駕駛人在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內違規臨時停車或併排臨時停車等影響交通秩序及安全較大的情形，除處以罰鍰外，併記違規點數1點。鑑於前揭地點係屬對於交通秩序及安全影響較大之情形，相關修法係為回應社會對加強保護行人及提升道路交通安全之期待。

交通部表示，考量物流貨運裝卸貨停車需求管理有因地制宜特性，公路局各區監理所於8月2日前，已分區邀集各地方政府會同在地貨運物流業者公工會檢視轄區內貨運物流需求，經統計共提出456處貨車停車格劃設需求，由該管地方政府規劃增設臨時停車區或專用格位作業。

交通部也提到，亦再於10月25日函請公路局持續會同各縣市盤點並儘速完成增設臨時停車區域專用格位，並請各縣市政府務必妥為規劃。以臺北市交通局為例，預計12月底前完成全市道路紅線檢討，目前規劃朝每隔約150公尺紅線設置10至12公尺黃線，提供民眾臨時停車。

另在持續改善道路環境，減少人車交織情形部分，交通部說，7月5日函頒「行人專用時相與行人早開時相設置原則」，請各縣市政府依道路交通狀況，評估設置行人專用時相(車輛禁止通行)或行人早開時相(小綠人提早亮起)。自5月10日至10月20日已新增3,538處實施行人專用時相及早開時相，較9月3,232處增加306處。

交通部說，全國道路交通安全透過工程、教育、監理、執法各面向努力，已逐步展現成果，連續2個月死亡人數下降，8月減少63人。本次道路交通管理處罰條例部分條文修正案自6月30日生效施行至今，民眾檢舉案件激增數倍，警察勤務執行量也隨之倍增，社會輿論及民意代表對違規記點新制有要求廣納各界意見檢討修正之建議，交通部將依條例實施情形持續檢討。

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