確定了！郭台銘明下午親送連署書 將揭曉最終連署總份數
鴻海創辦人郭台銘獨立參選連署倒數48小時，並將在11月2日中午12時截止收件，郭辦發言人黃士修今（31）日指出，首批連署書會在11月1日準備好送件，「至於數字有多少，我只能說送件那天大家就會知道了」。對此，郭辦稍早也發布採通，確定將於明（1）日下午2時，由郭台銘、副手賴佩霞於台北市選委會親自送交連署書，郭台銘也將暌違11天再度接受媒體聯訪。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘連署進入倒數，他曾在月初宣布，連署份數已經突破30萬門檻大關，誓言還要再衝高連署份數，而郭辦對於連署總統份數也是保密到家，就連黃士修今天受訪時，也僅說連署份數不會讓大家失望，「至於數字有多少，我只能說送件那天大家就會知道了」，且預計在11月1日盤點首批連署書，不過由於11月2日中午12時截止收件，因此其他零散的連署書則會送至各地選委會。
稍早郭辦也宣布，郭台銘、賴佩霞將於明天下午2時，於台北市選委會親自送交連署書，預計公布連署份數，這是郭台銘在鴻海富士康遭查稅、各地賄選案連環爆後，郭台銘暌違11天接受媒體聯訪，至於是否會像9月17日在中選會受理連署登記時一樣，僅簡短回覆媒體疑問即快閃離場，則有待明天解答。
根據中選會公告，直轄市、縣(市)選舉委員會將從9月19日起至11月2日止受理總統、副總統選舉被連署人提出連署書件，連署書件經直轄市、縣(市)選舉委員會受理後，被連署人不得補件，亦不得撤回；連署人不得撤回連署，該會將於11月14日前公告連署結果。