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落實SDGs永續發展！高雄港務分公司獲教育部運動企業認證之殊榮

▲台灣港務公司高雄港務分公司獲教育部體育署運動企業認證之殊榮，由高雄港務分公司總經理王錦榮(右2)率主任秘書林麗美(左2)北上授證。(圖／高雄港務分公司提供)。(圖／高雄港務分公司提供)
▲台灣港務公司高雄港務分公司獲教育部體育署運動企業認證之殊榮，由高雄港務分公司總經理王錦榮(右2)率主任秘書林麗美(左2)北上授證。(圖／高雄港務分公司提供)。(圖／高雄港務分公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司高雄港務分公司再度獲教育部體育署運動企業認證之殊榮，於10月31日由高雄港務分公司總經理王錦榮率主任秘書林麗美等人，到台北市福華文教會館，接受教育部部長潘文忠頒授認證標章，以資鼓勵。

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▲台灣港務公司高雄港務分公司獲教育部體育署運動企業認證之殊榮，由高雄港務分公司總經理王錦榮(右)接受教育部部長潘文忠(左)頒授認證標章。(圖／高雄港務分公司提供)
▲台灣港務公司高雄港務分公司獲教育部體育署運動企業認證之殊榮，由高雄港務分公司總經理王錦榮(右)接受教育部部長潘文忠(左)頒授認證標章。(圖／高雄港務分公司提供)
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港務分公司為厚植職場員工健康樂活及全齡照護之深厚底蘊，積極投入職場健康促進資源，設置健康中心及簽訂特約醫療院所，提供優惠健康服務措施，並聘請職業醫學科專科醫師為職場員工實施專業醫療健康諮詢服務，臨場健康服務護理師實施關懷、觀察、問卷調查及港區現場訪視等方法，以掌握瞭解員工健康需求。

高雄港務分公司並整合資源，透過全方位健康管理模式，推動各項健康促進業務、塑造職場健康文化，並以職場員工健康需求為出發點，推動深化動感DNA、奏響健康企業樂章、扎根自主行動力、Power健身成永恆、打造健康探索力、迎向未來E世紀為主軸之多元健康促進系列活動。

▲台灣港務公司高雄港務分公司獲教育部體育署運動企業認證之殊榮，由高雄港務分公司總經理王錦榮代表北上授證。(圖／高雄港務分公司提供)
▲台灣港務公司高雄港務分公司獲教育部體育署運動企業認證之殊榮，由高雄港務分公司總經理王錦榮代表北上授證。(圖／高雄港務分公司提供)
王錦榮指出，高雄港務分公司再度通過教育部體育署「運動企業認證」認證標章授證之殊榮，展現高雄港務分公司打造一個「安全環境、健康職場」之決心，將秉持著「守護健康無價，共創安全幸福」，更加卓越之優質企業精神，落實聯合國SDGs永續發展目標。

王錦榮並指出，高雄港務分公司於112年度，將透過「運動企業認證」通過，作為後續培力運動模板，接軌健康意識的創新思維，以健康循環力，導入營養、運動、認知、醫學等動、靜態跨域課程，並積極提升幸福感及重啟身體運動界線為新健康轉型目標，建構職場員工更為優質健康安全環境，守護著每個員工及每位員工的家庭幸福，形塑健康職場文化，共同實踐職場健康之永續發展力、來提升企業競爭力。

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