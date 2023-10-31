強拍事件羅生門！網友指「兔女郎」說謊　她回擊：是不是搞混了？

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這名網友貼文指稱，「這女孩在說謊，因為當時也在旁邊現場，男生與很多人拍照，似乎是拍有關萬聖節造型給兒子看，男生很有禮貌問這位有作造型女孩能不能拍照？女生和她一群朋友用很跩很挑釁語氣說不能，一群女生一起大聲嘲笑男的，後來女孩還說拍我可以報警喔，然後女孩與她的一群五六個朋友一起大聲嘲笑。後來男生才回答，『這裡是公共場合，是可以拍的，妳懂不懂法律？』隨即就走開了，我聽到非常清楚，與這位原發文描述的完全不一樣。」
這則貼文一出，兔女郎也再度發文反擊表示，當下其實也還有另一位男子（但沒看到帶妻兒），明顯舉著手機對著她拍，原PO也立即問對方：「請問你是在拍我嗎？」他的回應是「我在拍後面的建築物」；原PO再問：「那請問可以借我看一下嗎，如果有拍到我的話希望你可以刪除」，但對方拒絕後，自己也離開，也沒有提到什麼公共場合之類的，「所以請問您是不是看到別的事件與我這邊搞混了呢？」
桃園警方指出，今桃園警分局今天回應，桃園萬聖城活動由同安派出所負責巡查，案發時員警接獲當事人報案後，當下立即詢問狀況並以無線電通報周邊執勤同仁協助查尋，但並未發現羅姓藝人，由於當事人當天另有要事不克製作筆錄，員警即與女網友約定於明（1）日製作筆錄。
桃園警分局強調，執行萬聖城維安工作，警方在活動現場設置機動派出所，並於周邊路口指派員警與義交人員疏導交通，規劃制服與便衣人員於場內加強巡邏，以維護會場安全。此外，警方呼籲，使用手機對他人針對性拍攝，恐引起誤會甚至有觸法之虞，拍攝時請保持尊重與友善態度，以免造成誤會。