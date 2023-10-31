台灣經典國片回憶殺！林口沿海1地爆紅 萬人掀共鳴：照片有聲音
1996年上映的台灣電影《狗蛋大兵》，由導演朱延平執導，演員陣容包含吳奇隆、吳宗憲、翁虹及郝劭文主演，劇情幽默爆笑，至今仍是許多影迷心中最愛的國片之一。近日就有網友到電影拍攝場景「下福安檢所－中福守望哨」朝聖，照片曝光後，立刻吸引超過1萬名網友按讚，眾人紛紛留言「雖然這個梗PO了很多次，但真的有聲音」、「這裡站著就有一部電影浮現」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，他表示「要帶女兒去竹圍漁港經過，我老婆一直不懂我說的這地方有聲音是什麼意思」，原來該地為國片《狗蛋大兵》的取景場地，讓許多資深影迷看了瞬間陷入回憶殺。
照片曝光後，網友們紛紛留言，「雖然這個梗PO了很多次，但真的有聲音」、「Google地圖留言一堆聲音XD」、「這裡站著就有一部電影浮現」。也有許多人秒答出熟悉的電影台詞，「稍息之後反攻大陸」、「你這是摺什麼棉被，人家是西點軍校，你是西點麵包阿」、「你是愛我還是恨我」、「歹勢，我們這個三不五時跑出來」、「我就知道！又是你！你最爛」。
據悉，該地為新北市林口區的「下福安檢所－中福守望哨」，雖然崗哨已被拆除，目前仍由海洋委員會海巡署北部分署下福安檢所外派駐點人員24小時輪班值勤。有內行人建議若到當地朝聖，不妨也順道一起造訪附近的水牛坑越野場地，「可以看牛、看羊、看人家玩越野車」。