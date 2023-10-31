曾智希發福「偽孕肚」曝光！凍卵驗血哭了：肚子消不下去
曾智希回鍋客串三立8點檔《天道》，前陣子告假2個月努力「做人」，和老公陳志強加倍交功課，曾智希休養期間去凍卵，打排卵針打了大概半個月，現在是剛取完卵的狀態，她一直以為取卵是一個小手術，沒想到根本不簡單，而且大家都說會胖，結果真的胖了，明明沒有特別暴飲暴食，但因為打了針的關係，體重從48公斤胖到51公斤，現在的肚子就像懷孕4、5個月那樣。
記者羅凌筠／綜合報導
曾智希說：「我前面幾天沒有非常認真的補身體，結果抽血發現數值很不好，代表身體狀況不行，就是卵子沒那麼多，我那時候超難過，一回到家我就哭了！」她一哭，老公陳志強就很心疼，於是就開始幫曾智希補身體，每天餵滴雞精、高蛋白，曾智希吃到快吐了。被問是陳志強親自燉雞湯嗎？曾智希笑說當然不是，當然是買的，但是他至少有搖高蛋白啦。
曾智希指著自己現在的肚子，「你看我的肚子它是完全沒有辦法消下去的狀態，要等月經來才會消。」現階段她和老公也很「努力工作」，曾智希說老公昨天很感性地對她說：「我好像看不到我的孫子，妳看我已經45歲，如果現在生，等到我小孩35歲結婚，我就80歲了，妳看那時候我還有體力陪孫子嗎？我都已經有高中同學快當爺爺了。」