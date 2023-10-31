陸劇《我要逆風去》龔俊傲嬌又嘴壞 慘遭鍾楚曦潑水呼巴掌
流量小生龔俊在最新主演的陸劇《我要逆風去》中化身投行菁英，與一夜破產的落魄千金鍾楚曦互看不順眼，展開了一段曲折的感情。劇中的龔俊總是管不住嘴，一開口就是冷嘲熱諷，多次惹惱鍾楚曦也引起誤解，不僅被她潑水還賞了一巴掌，上演霸道總裁受難記，讓網友笑稱「你是懂如何氣死人的」、「怎麼可以打投資爸爸」。
記者羅凌筠／綜合報導
龔俊在《我要逆風去》裡，扮演理性、講求原則的投資人，他換上各款量身訂作的西裝，一出場就帥暈觀眾，菁英扮相徹底滿足「西裝控」粉絲。劇中，他多次前往鍾楚曦父親的公司試圖洽談購地事宜，卻屢屢不得要領，甚至被她誤認為新來的小助理。他毅然轉變策略，試圖攻占她的心，卻遭到她的冷嘲熱諷，他並未灰心，繼續表示：「把妳今晚的時間給我。」成功吸引了鍾楚曦的目光。
兩人曖昧推拉，親密氛圍不斷，鍾楚曦作勢吻龔俊，卻轉頭在龔俊耳邊細語，揭穿他的真正目的，還打賭他無法買下家中地產，語罷一把扯開他的領帶將他推倒，他失去重心，撞倒鞋牆當眾出糗，兩人就此結下不解之緣。
在花絮中，可以看到兩人有許多親密戲鏡頭，先是上演停車場之吻，鍾楚曦拉著龔俊的外套告白「我喜歡你」，隨後主動獻吻，甜蜜爆擊，在片頭曲MV裡，也可見到兩人情不自禁擁吻、滾床的畫面，讓劇迷紛紛興奮改口喊龔俊「老公」，並表示「他好會親」、「這才是成年人該看的吻戲」、「很適合在接下來變冷的天氣裡收看」。