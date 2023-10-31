大學生遭無卡分期詐騙！金管會將滾動檢討宣導教材並納入最新手法
針對近來有近百名大學生遭無卡分期話術詐騙，金管會今（31）日指出，持續結合公會及周邊單位力量辦理走入校園及社區金融教育宣導，針對不同詐騙態樣，將滾動調整宣導教材內容，也會將最新詐騙手法納入宣導。
記者顏真真／台北報導
金管會銀行局副局長童政彰表示，為防堵詐騙，行政院打詐工作平台已訂定識詐、堵詐、阻詐、懲詐4大面向，在識詐部分，金管會也有積極參與，透過分齡分眾，依不同族群特性強化民眾識詐能力。
在校園部分，在95年就已積極結合包括銀行公會、中華民國信用合作社聯合社、金融研訓院等單位，辦理走入校園和社區辦理金融教育宣導的活動，對象包括大學院校學生在內。
不僅如此，在宣導內容 也相當廣泛，包括如何正確使用金錢、正確用卡、正確理財、理債以及詐騙防制等，都在宣導範圍內。在防範詐騙部分，相關教材也涵蓋常見詐騙手法、如何去防範詐騙等。
童政彰說，從2021年至今年10月底止，已針對大專院校共辦理65場次宣導，累積參與人數達3684人，而且針對不同詐騙態樣，金管會也會滾動檢討並更新宣講教材，納入最新詐騙手法及相關提醒事項等，在教材跟宣講內容都會不斷更新。