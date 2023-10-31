國賓川粵菜美味回來了！「韻藏」中餐廳再現40多年經典老味道
於愛河畔飄香40餘年的國賓川粵菜餐廳，在暫別市場九個月後，由前主廚、內外場團隊合力打造全新品牌「韻藏中餐廳」，要把陪伴高雄人40多年的經典老味道重新上桌。總經理莊淑淨表示，新餐廳同樣座落在離愛河不遠的鹽埕區黃金地段，融合川粵菜系，知名的掛爐烤鴨、川菜、港點等，原汁原味呈現，繼續用美食讓饕客留下美好時光、 幸福回憶。
記者陳美嘉／高雄報導
韻藏中餐廳由行政主廚翁明道與主廚尤順勇領軍的廚師團隊擁有多年五星飯店資歷，為解鎖港都饕客這九個月來渴望與想念的烤鴨，特別規劃「韻藏初心宴」，菜色包括掛爐片皮鴨、黃湯砂鍋翅、松花烏魚子、燕窩焗蛋塔、杏仁香奶露等，重現一道道令人回味的川粵經典美味。
行政主廚翁明道指出，菜色結合南部飲食文化和在地食材，以道地川菜、精緻粵菜、掛爐烤鴨及現做港點為主，初期主要在重現經典老味道。此外，餐廳外場服務菁英同樣歷經完整餐飲訓練與實務經驗，不論是菜色或服務，必能帶給賓客滿足的五感體驗。
餐廳11/1開幕，歡慶開幕獻上雙重好禮，凡加入韻藏官方 Line 好友，用餐出示畫面即贈送每桌甜點一份。此外，凡鹽埕區、鼓山區、前金區居民用餐即贈送每人果汁一杯。