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知名麻辣鍋驚見抽屜「整窩蟑螂亂竄」！店家道歉了：停業3日消毒

▲一名網友到台北市信義區微風廣場高樓層麻辣鍋餐廳「麻辣45」用餐，豈料用餐過程中竟在桌子小抽屜目睹一整窩蟑螂亂竄。（圖／翻攝自爆料公社）
▲一名網友到台北市信義區微風廣場高樓層麻辣鍋餐廳「麻辣45」用餐，豈料用餐過程中竟在桌子小抽屜目睹一整窩蟑螂亂竄。（圖／翻攝自爆料公社）

記者賴禹妡／綜合報導

近日一名網友到台北市信義區微風廣場高樓層麻辣鍋餐廳「麻辣45」用餐，豈料用餐過程中竟在桌子小抽屜目睹一整窩蟑螂亂竄，讓他當場嚇壞向店員反應，但對方卻回「會再跟百貨公司投訴」，讓他質疑店家「把衛生與食品安全問題直接甩鍋給百貨」。對此，業者出面致歉並回應，將停業3日進行全面清潔消毒，加強環境維護。 

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該名網友今（31）日在「爆料公社」中貼文，他透露前一晚在知名高樓層麻辣火鍋店用餐，原本對該餐飲集團抱有很高的期望，沒想到餐點與服務都出奇的普通，甚至當他打開桌子的小抽屜抽取最後一張衛生紙要擦嘴時，竟看到一整窩的蟑螂亂竄，讓他嚇得立刻找服務員反應。 

未料該名服務員卻表示會再向百貨業者投訴，因為百貨剛做完除蟲消毒，這番回應讓原PO傻眼喊「百貨公司做為地主會針對公共空間、管線管道等做消毒，但你餐廳的抽屜到底關百貨店什麼事啊！把衛生與食品安全問題直接甩鍋給百貨，然後招待了一瓶飲料，就當作沒這回事了，這間餐廳到底在想什麼啊」，更心有餘悸地說：「驚悚到睡了一覺起來都還有揮之不去的陰影。」 

▲原PO打開桌子的小抽屜抽取最後一張衛生紙要擦嘴時，竟看到一整窩的蟑螂亂竄，讓他嚇得立刻找服務員反應。（圖／翻攝自爆料公社）
▲原PO打開桌子的小抽屜抽取最後一張衛生紙要擦嘴時，竟看到一整窩的蟑螂亂竄，讓他嚇得立刻找服務員反應。（圖／翻攝自爆料公社）
對此，「麻辣45」回應，對於未能維護好用餐環境，造成顧客不愉快的用餐經驗，以及後續處理不足，公司深感歉意也十分重視看待，餐廳於今天起停業3日，進行全面清潔消毒，加強環境維護，同時也將針對例行消毒時程與清潔環節，重新進行檢討與改善。對於員工的應對不足部份，也表達最深的歉意，將會對全體員工進行再教育。 

根據《三立新聞網》報導，乾杯集團表示，集團一直十分重視顧客的用餐體驗，對於未維護好用餐環境造成顧客不愉快的用餐經驗，以及後續處理不足，集團深感歉意也十分重視看待，此店於今日停業三日進行全面清潔消毒加強環境維護，也將針對例行消毒時程與清潔環節重新進行檢討與改善，再次對顧客表達最深的歉意，也感謝顧客的反應回饋，會深刻檢視與教育改善，努力恢復消費者信心。至於微風廣場則對於此事件不另外回應。 

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