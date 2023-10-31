BL劇男神黃丞邦萬聖節變裝！扮《航海王》索隆「肌肉撐爆上衣」
26歲藝人黃丞邦是三立BL劇《保留席位》男主角，首次參加萬聖節裝扮，他挑戰新田真劍佑的《航海王》知名角色「索隆」。黃丞邦用1個月時間增重5公斤，健身著重二頭肌和胸肌，練出真人版索隆的上臂肌肉，還請髮型師從日本買染色髮臘，不管是綠藻頭還是「一耳三鉗」的單邊耳環，全部仿真還原，重現「三刀流」帥氣劍術。
記者羅凌筠／綜合報導
由於黃丞邦吃素，增重不能靠吃肉，只能狂吃豆類及主食菇類及蛋白粉輔助，黃丞邦說：「我每天三餐狂塞，感覺腸胃因為吃膩了想吐，還是繼續硬吞，為了增長肌肉沒辦法。」
毅力驚人的他呈現1個月加強健身的成果，手臂粗壯不少，還被朋友稱讚說：「你連手臂肌肉都能1:1還原，也太拚了吧！」他笑說：「我現在穿每件衣服，肩膀處都感覺之前更緊，常被說你的手臂肌肉快把衣服撐破了，聽到超有成就感。」
花3個小時弄好索隆妝髮，黃丞邦直接上捷運前往萬聖節聚會，被路人稱讚扮裝很像而要求合照，他表示扮裝初體驗新奇又刺激：「因為索隆很酷很殺，是我心中很有共鳴的角色，我很用心做研究準備。走在路上大家都說我很像，可能表示我有呈現出索隆的氣場，讓我很開心。」
藉由這次扮裝索隆這樣熱血的角色，黃丞邦找回了年輕人的奔放與熱情，很過癮。他表示：「我自己有在練武術上動作課，看到真人版索隆的劍術打鬥戲覺得很帥，尤其揮刀時的男人味大爆發。所以朋友說要舉辦萬聖節聚會時，第1次讓我激起扮裝角色的想法。」