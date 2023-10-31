李亦伸專欄／NBA快艇「幹大事」搶來James Harden！組超級三巨頭

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76人得到：Marcus Morris Sr.、Robert Covington、Nicolas Batum、Kenyon Martin Jr.以及兩個首輪+兩個次輪+一個首輪。
快艇得到: James Harden、P.J. Tucker、Filip Petrusev。
我不認為快艇搶劫了76人。
76人除了順利解決James Harden待在球隊的尷尬和各種不確定性，201公分前鋒Robert Covington做為超級3D，他比PJ Tucker更年輕、更高大、速度更好、三分外線更可靠，防守能力和對位都不在PJ Tucker之下。
198公分前鋒Kenyon Martin Jr.是一顆替補好棋，200萬美元低薪，物美價廉,適合做為犧牲打和替補前鋒。至於35歲前鋒Nicolas Batum和Marcus Morris兩名老將可打可不打，76人用不了這麼多鋒線，更重要的是76人得到兩個首輪+兩個次輪，76人不但擺脫James Harden，可以說幾乎全身而退。
這筆交易快艇確實佔了一些便宜,不但成功出清Nicolas Batum和Marcus Morris兩名年薪逾千萬美元老將，也把多餘前鋒Robert Covington和Kenyon Martin出清，但快艇也賠上兩個首輪+兩個次輪，快艇真沒賺到什麼。
但快艇拿下James Harden，確實讓快艇充滿很多想像空間,極具爭冠指標。
需要大量球權和戰術角色James Harden，他跟同樣需要戰術和大量球權快艇雙星Paul George、Kawhi Leonard如何在戰術端取得平衡?快艇及三巨頭合體戰力百分百，同時還能帶動團隊戰力，這是很大疑慮，這也是美國ESPN球評Kendrick Perkins始終不看好James Harden加入快艇主因。
但快艇現在的情勢和爭冠態勢就跟太陽超級三巨頭Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal合體一樣，球星+天賦+個人能力都極具競爭力，帳面天賦和球星光環都不容輕視，但團隊合作和巨星磨合，防守和角色球員融入，就是太陽、快艇能不能成為一級爭冠球隊最大疑慮。
籃球終究是團隊運動，再多球星再傲人天賦再黃金陣容，只要打不出精英防守，沒能凝聚緊密團隊，球星再多天賦再滿陣容再閃耀也是枉然。
我喜歡快艇幹大事的野心和出手，西區現在除了金塊、太陽、勇士、湖人四支爭冠球隊，快艇也站上西區爭冠第一集團，快艇有機會讓世人刮目相看。
我更喜歡76人玩一把大的，76人23歲後衛Tyrese Maxey今年開季已經打出超級後衛身手和輸出，三戰場均30.3分、6.7籃板、6.3助攻，投籃命中率五成，三分命中率5成6，送走James Harden，把位置和戰術角色留給年輕的Tyrese Maxey，另外給他兩個前鋒側翼防守3D，Robert Covington經驗老到，Kenyon Martin Jr.生猛有力，76人穩賺不賠。
76人加入東區爭冠行列，東區不再只是塞爾蒂克、公鹿雙雄爭鋒。
快艇加入西區爭冠行列，儘管太陽、湖人、快艇還有整合+防守+團隊問題,但沒有人敢忽略這三支天賦滿滿，陣容完整，球星亮眼球隊。
今年NBA才剛開季就熱鬧滾滾，你很難不跟著興奮起舞。