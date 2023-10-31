哈馬斯高層稱「中國擬仿效攻台」 共軍中將：怎能效法武裝組織
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯海外領導人馬夏爾（Khaled Mashal）接受媒體訪問時，表示中國對哈馬斯的計畫成功表示相當感興趣，有意效仿他們突襲以色列的模式，對台灣發動類似攻擊；解放軍中將、軍事科學院原副院長何雷出席香山論壇時則回應表示，中國軍隊是個大國的軍隊，「怎麼能夠效法其他武裝組織或軍隊？」。
國際中心楊智傑／綜合報導
哈馬斯高層馬夏爾接受埃及電視台「Sada Elbalad TV」訪問時聲稱「中國認為哈馬斯此次的突襲行動是個相當耀眼的案例」，更稱北京將10月7日突襲視為良好範例，正考慮對台灣進行如同卡薩姆旅襲擊以色列的計劃，「就像卡薩姆旅（al-Qassam Brigades）10月7日做的那樣。」
對此，中國人民解放軍中將、軍事科學院原副院長何雷在出席香山論壇時，對該說法表達否定。
何雷表示，「中國軍隊怎麼能夠效法其他武裝組織或軍隊，中國是一個大國，中國軍隊是個大國的軍隊，是獨立自主的社會主義國家，奉行中國特色的防禦性的國防政策。」
何雷強調，中國決不會模仿世界任何一支國家的軍隊，一貫主張和平，並指中國只有迫不得已的情況下才會進行自衛反擊，但談到台灣議題時，何雷則稱「統一台灣沒有時間表，擦槍走火責任完全在台灣。」
對此，我國國防部發言人孫立方則於31日表示，中共是台灣安全目前最主要的威脅，不論是偷襲還是其他行動方案，國軍都會以料敵從寬的態度應對中共可能的任何行動。