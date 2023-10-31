戴頭巾女地鐵高喊「真主至大」！法國警開槍射擊：她威脅乘客性命
以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈馬斯」衝突升溫之際，歐洲國家的安全警示也升高，其中法國數個機場與觀光景點接連收到攻擊威脅，警備程度也為此拉高。今（31）一名戴著頭巾的蒙面婦女在巴黎地鐵高喊「真主至大」（Allahu akbar）後，警方朝她開槍使對方腹部受傷，目前送往醫院搶救。
國際中心楊智傑／綜合報導
《路透社》指出，事發地點為鄰近巴黎南岸的法國國立圖書館車站（Bibliotheque Nationale de france），巴黎檢察署稱當時有民眾向警方舉報，車站有女子發表激進的聖戰言論，警方到場後試圖將婦人帶開，但該名婦女威脅「要炸掉自己」；《法新社》則引述法國警方消息人士說法，稱該名女子曾在車上威脅乘客高喊「真主至大」、「你們都去死」，警方獲報後要求女子冷靜、舉起雙手。
報導指出，警方要求女子舉起雙手，以表明沒有帶來危險，但女子拒絕配合警員的命令，警方稱在別無選擇、擔憂自身安危下朝女子開槍，造成婦人受傷且危及生命，而在調查過後，警方稱女子並沒有攜帶爆炸物。
這起事件也促使政府展開兩起調查，其中一起是針對該名婦女身份、意圖的調查，警方推測對方可能是2021年曾威脅反恐哨兵行動的一員，另一起調查案則針對法國警方在事件中動用武器的狀況，將調查是否有過度執法的嫌疑。