被耍了？郭台銘明下午送連署書添變數 郭辦緊急收回採訪通知
鴻海創辦人郭台銘獨立參選連署進入倒數，稍早郭辦發布採訪通知，宣布郭台銘、副手賴佩霞明（1）日下午2時，將親自到台北市選委會送交連署書，怎料，郭辦晚間在媒體群組無預警收回此採訪通知，留下媒體一片錯愕，稍早郭辦發言人陳家頤也回應《NOWnews今日新聞》，「我很抱歉給大家調度上帶來困擾，因為行程略有調整，但選委會聯繫窗口也已經下班了，可能要明天才能確認」。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘連署行動進入倒數，支持者皆關注究竟郭台銘會拿到多少份連署書，郭辦也宣布，連署行動將在11月2日中午12時截止收件，而稍早郭辦也在媒體群組公布明天郭台銘行程，郭台銘、賴佩霞將於明天下午2時，至台北市選委會送交連署書，且預計安排聯訪。
由於郭台銘近日身陷鴻海富士康遭查稅、各地賄選案連環爆風波，已經11天沒有接受媒體聯訪，因此媒體對於本次行程格外重視，怎料，晚間郭辦卻突然收回此則採訪通知，只留下「明天行程略有更動，與選委會確認時間，如有確定將會通知」的回應。
之後便再無任何回應，直至晚間10時35分，陳家頤才回覆《NOWnews今日新聞》，「我很抱歉給大家調度上帶來困擾，因為行程略有調整，但選委會聯繫窗口也已經下班了，可能要明天才能確認。」