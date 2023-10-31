中國網紅實名制上路！抖音、B站、小紅書全在內　不配合恐砍分潤

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此外，微博也宣布將會由官方私訊這些必須配合實名制的網紅帳號，若收到私訊但並未配合填寫實名訊息的帳號，將會收到流量與收入的限制處分，例如推薦熱搜展示下調，以及廣告分潤與打賞收入限制等。
影音平台嗶哩嗶哩（Bilibili）也宣布，首批粉絲超過100萬以上的自媒體帳號將被要求進行前台實名操作，用戶同意實名制後可以在其帳號首頁查看訊息，若不同意則流利、收益將受限。
短影音平台抖音同樣宣布，粉絲數量達到50萬、發布內容涉及時政、社會、金融、教育、醫療衛生、司法等領域的帳號必須授權平台在帳號首頁展示認證過的實名制訊息。抖音強調，若上述帳號收到通知但未進行認證或授權，會對帳號內容傳播、商業收益等方面產生影響，直至完成認證及授權展示。
小紅書方面，平台也宣布將分階段引導這些網紅帳號進行實名認證，首先同樣會對粉絲量在100萬以上的帳號發出官方訊息，後續則引導粉絲量在50萬以上的帳號完成前台實名訊息展示。
百度也宣布針對時事、政治、財經、教育、醫療衛生、司法等領域的帳號且擁有100萬粉絲以上的帳號進行實名認證，同時百度也將逐步建立可信帳號推薦機制、升級分潤規則，對於不同意實名的用戶，後續流量、收益等會受到相應影響。
中國官方近年對網路監管愈發收緊，2015年先是實施「後台實名、前台自願」的實名制，接著又要求社群平台展示用戶的IP位置，在今年7月發布「加強自媒體管理」新規定後，這些擁有百萬粉絲的「頂流網紅」成為前台實名制的首波影響對象。