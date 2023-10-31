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中國網紅實名制上路！抖音、B站、小紅書全在內　不配合恐砍分潤

▲中國各大社群平台實施「網紅實名制」，屆時擁有50萬粉絲以上的帳號將必須配合展示真實姓名，否則將受到流量或分潤限制。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國各大社群平台實施「網紅實名制」，屆時擁有50萬粉絲以上的帳號將必須配合展示真實姓名，否則將受到流量或分潤限制。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國近年對網路言論管制愈發嚴格，「網紅實名制」也隨著微博、小紅書、抖音等社群影音平台公告下正式上路。但凡擁有大量粉絲、經過認證的網紅們，將必須在自媒體帳號首頁以「真實姓名」展示他人，若不同意或不配合者，不僅流量分發將受到影響，獲利與分潤也會有所限制。

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中國「網紅實名制」確定上路，包含微博、抖音、小紅書、嗶哩嗶哩（Bilibili）與百度等平台也在31日晚間相繼發出公告，宣布將引導部分自媒體帳號完成實名制認證。其中，微博宣布在社會時事、軍事、財經、法律、醫療等專業領域，達到100萬粉絲以上的自媒體帳號必須配合實名制填寫真實姓名，日後將逐步擴大到50萬粉絲以上的網紅們，至於普通用戶與分享日常生活為主的個人帳號則不受此影響。

此外，微博也宣布將會由官方私訊這些必須配合實名制的網紅帳號，若收到私訊但並未配合填寫實名訊息的帳號，將會收到流量與收入的限制處分，例如推薦熱搜展示下調，以及廣告分潤與打賞收入限制等。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲微博宣布將從百萬粉絲等級的網紅帳號開始引導帳號實名制，陸續將逐步擴大。（圖／美聯社／達志影像）
影音平台嗶哩嗶哩（Bilibili）也宣布，首批粉絲超過100萬以上的自媒體帳號將被要求進行前台實名操作，用戶同意實名制後可以在其帳號首頁查看訊息，若不同意則流利、收益將受限。

短影音平台抖音同樣宣布，粉絲數量達到50萬、發布內容涉及時政、社會、金融、教育、醫療衛生、司法等領域的帳號必須授權平台在帳號首頁展示認證過的實名制訊息。抖音強調，若上述帳號收到通知但未進行認證或授權，會對帳號內容傳播、商業收益等方面產生影響，直至完成認證及授權展示。

小紅書方面，平台也宣布將分階段引導這些網紅帳號進行實名認證，首先同樣會對粉絲量在100萬以上的帳號發出官方訊息，後續則引導粉絲量在50萬以上的帳號完成前台實名訊息展示。

百度也宣布針對時事、政治、財經、教育、醫療衛生、司法等領域的帳號且擁有100萬粉絲以上的帳號進行實名認證，同時百度也將逐步建立可信帳號推薦機制、升級分潤規則，對於不同意實名的用戶，後續流量、收益等會受到相應影響。

中國官方近年對網路監管愈發收緊，2015年先是實施「後台實名、前台自願」的實名制，接著又要求社群平台展示用戶的IP位置，在今年7月發布「加強自媒體管理」新規定後，這些擁有百萬粉絲的「頂流網紅」成為前台實名制的首波影響對象。

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