老闆發年終嗎？4分之1觀望中　若不如預期「62%勞工」考慮離職

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對於已確定會發年終的公司來說，如果再與兔年農曆年前發的年終比較，其中又有70.4%的企業透露，獎金平均基數算是持平；另外有14.4%則認為是增加的；不過預估減少的公司，也佔了15.2%。同樣截至10月27日，有49.4%的公司表示，已經確定會舉行尾牙活動；還有15.4%屬於已經確定不會舉行尾牙活動；以及35.2%屬於尚未確定舉不舉行尾牙活動，顯示仍有不少企業觀望中，可能要再看看歲末業績的後續變化。已經確定會舉行尾牙的公司來說，如果再與兔年農曆年前辦過的尾牙比較，其中又有41%的企業透露，預算算是持平的；另外有25.8%則認為是增加的；只是預估減少的公司，卻佔了33.2%。
相較之下，員工們對年終獎金抱著多大的期待呢？此次調查顯示，合計有69.7%的上班族預估，自己在龍年春節前能領到年終；也代表自認領不到的，佔了30.3%，比例高於去年的27.9%。在年終獎金期望值方面，平均預估能拿到0.99個月，與去年調查的1.06個月相比，縮減0.07個月，等於少了2.1天，期望值更創下四年次低，同時仍不如2019年的1.08個月，也就是尚未回到疫情爆發前的水準。即使扣除自認領不到的，平均期望值變成1.42個月，也低於去年的1.48個月。對於最後拿到的年終獎金，假如不如預期的話，更有62.1%的上班族透露，其實會考慮離職。
綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，受惠解封與疫情降級效益，使得今年內需消費力道明顯回溫，預估觀光業、餐飲業、空運業等相關從業人員的年終獎金數字，絕對有成長空間。可惜對於出口導向的產業，像是製造業、科技業，今年接單狀況下滑，甚至出現實施無薪假的狀況，因此相關從業人員看待年終獎金，恐怕無法太樂觀。
楊宗斌也預估，即使部分保持獲利的業者，也有可能選擇保留盈餘，緊縮發獎金與舉辦尾牙的開銷，藉此平安度過低度成長的大環境。所幸整體而言，推估年終獎金發放狀況，應該不會比金融海嘯時期慘烈。