日女區長因「3萬廣告費」下台 矢板明夫：台政客起訴判刑仍不辭
日本東京江東區在4月時進行了區長補選，當時由自民黨前眾議院議員木村彌生脫穎而出，但她後續卻被爆出，在競選期間內花了14萬日圓（約台幣3萬元）在YouTube投放廣告，違反了日本的「公選法」，因此辭職下台，而建議木村在網路上打廣告的法務副大臣的柿澤未途也宣布請辭。對此，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，日本政治人物「出包」，清楚違法就要負責，但台灣政治人物「不僅被起訴，有的都判刑入獄了，還不辭職。這種事情，在民主國家中，似乎並不多見。」
國際中心徐筱晴／綜合報導
木村彌生近來下台的新聞在日本掀起討論，矢板明夫也在臉書上發文表達看法。他在文中提到，日本選舉法律比較特殊，可以在報紙、電視打廣告，但網路廣告卻不行，「因為在網路上打廣告可以無限加碼，容易引起惡性競爭，最後讓比較有錢的人更容易當選。」儘管這條法律具有爭議性且可能不合時宜，「但是法律畢竟是法律。」
矢板明夫指出，木村彌生當時在網路投放的廣告其實並不多，一共只打了5天、花了14萬日圓，共37萬人次觀看，但是由木村彌生本人的信用卡支付費用，因此東京地方檢察廳特搜部認為，木村彌生的行為違反存在違反「公選法」的嫌疑，決定展開調查。而木村彌生也因為壓力，在上月26日宣布辭職，並向江東區區民道歉，稱「自己因為沒有法律知識，做了對不起區民的事情」。
矢板明夫續指，原以為事情會就此告一段落，但沒隔幾天又傳出，建議木村彌生買網路廣告的，竟然是法務副大臣柿澤未途，他也在31日召開記者會，承認有此事，更稱自己當時「未認識到違法性」，並宣布辭去法務副大臣職務。
矢板明夫表示，僅僅因為台幣3萬多塊的違法投放廣告，就導致日本兩個重要政治人物引咎辭職。「這反映出，日本社會對違法行為『眼裡不揉沙子』，所以政治人物也很清楚，自己應該擔負的責任，不敢戀棧。」
矢板明夫在文末表示，「台灣有很多政治人物，不僅被起訴，有的都判刑入獄了，還不辭職。這種事情，在民主國家中，似乎並不多見。」