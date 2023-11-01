籃球／東超公佈賽季品牌合作名單　台灣知名飯店入列

東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）正式與多家全球及區域性領先品牌就歷史性的2023-2024賽季簽訂合作協議，主要包括Arena Plus, 賽達努瓦利（Seda Nuvali）、台北福華大飯店（ Howard Plaza Hotel）、 Hyperice、斯伯丁（Spalding）、 Summit Water等。
記者廖聿偉/綜合報導
「東超非常榮幸在2023-2024賽季與一系列的行業領先品牌合作，」東超首席執行官馬特（Matt Beyer）表示，「我們期待與他們長期合作，共同開發令人激動和興奮的活動以吸引球迷，增強東超的體驗感。”
據悉，東超正繼續與其他的全球及區域性領先品牌就2023-2024賽季的合作進行洽談，並會在適當時候宣佈相關工作進展的更多資訊。
2023-2024賽季的東超於2023年10月11日揭幕，分主客場進行的24場小組賽會持續到2024年2月。終極4強賽的舉辦時間是2024年3月，屆時，小組賽出線的4支球隊將展開東亞地區最高榮譽的爭奪。
正在進行中的賽季透過全球主要電視和串流媒體平台進行直播，主要有日本的U-NEXT，韓國和東南亞地區的SPOTV，菲律賓的Cignal TV，台灣的緯來電視網，中國大陸的直播吧及其他平台，以及國際籃總的Courtside 1891、Facebook的東超帳號等。