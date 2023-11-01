MLB／遊騎兵重砲Garcia G4因傷缺陣！ Bochy：對球隊不是好消息
MLB德州遊騎兵今（1日）持續在客場與亞利桑那響尾蛇進行世界大賽G4，目前系列賽取得2勝1敗領先，但根據《MLB.com》表示，遊騎兵主砲Adolis Garcia因左斜腹肌拉傷無法先發，且不太可能在今天登場，遊騎兵右外野改由Travis Jankowski擔任。
記者張志宇/綜合報導
美聯冠軍戰MVP Adolis Garcia在G3 8局上打擊傷到腰部，退場時露出痛苦神情，局間攻守交換時被換下場休息，對此主帥Bruce Bochy則直言，「Garcia有接受治療了，並且做了一點揮棒練習，但不太可能在今天出賽，對球隊來說這不是好消息。」
Adolis Garcia是今年美聯冠軍戰MVP，他的缺陣無疑對遊騎兵說是壞消息，在季後賽15場比賽繳出打擊三圍.323/.382/.726、8轟、22分打點，更在G1在延長賽11局擊出再見全壘打，率隊搶下開門紅。
遊騎兵在G4派出Andrew Heaney對決響尾蛇Joe Mantiply，本季Andrew Heaney在例行賽有對響尾蛇主投，該場僅投4.2局遭敲3隆失掉6分吞下敗投；響尾蛇Joe Mantiply本季首度在季後賽登板先發，在例行賽為有與遊騎兵交手紀錄。