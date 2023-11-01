限今天！7-11咖啡買11送11「有美式、拿鐵」 寄杯美式也買1送1
7-11今（1）日為每月1次的精品咖啡日，APP限時1天有精品咖啡買11送11，美式、拿鐵都含在內，還有精品小農水果冰磚買1送1優惠。萊爾富則是今（1）日起APP推出雙十一咖啡組合，美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月1日起至11月14日限定
◾精品咖啡2杯79折、4杯75折
📍APP｜11月1日限今天
◾大杯精品美式（冰／熱）買11送11，限量3萬組。
◾大杯精品拿鐵（冰／熱）買11送11，限量1萬組。
◾中杯精品美式（冰／熱）買7送4，限量4萬組。
◾中杯精品拿鐵（冰／熱）買7送4，限量2萬組。
◾中杯精品冰燕麥拿鐵2杯120元，限量1萬組。
📍APP｜11月1日起至11月5日
◾CITY PRIMA精品小農水果冰磚每日買1送1，每日限量1萬組。
🟡萊爾富
📍APP｜11月1日起至11月14日
◾大杯美式咖啡50杯1111元（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵咖啡35杯1111元（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元（原價75元、平均45元）