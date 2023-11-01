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限今天！7-11咖啡買11送11「有美式、拿鐵」　寄杯美式也買1送1

▲▲11月1日限定，7-11精美拿鐵、精品美式買11送11，還有精品小農水果冰磚買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲▲11月1日限定，7-11精美拿鐵、精品美式買11送11，還有精品小農水果冰磚買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11今（1）日為每月1次的精品咖啡日，APP限時1天有精品咖啡買11送11，美式、拿鐵都含在內，還有精品小農水果冰磚買1送1優惠。萊爾富則是今（1）日起APP推出雙十一咖啡組合，美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月1日起至11月14日限定

◾精品咖啡2杯79折、4杯75折

📍APP｜11月1日限今天

◾大杯精品美式（冰／熱）買11送11，限量3萬組。

◾大杯精品拿鐵（冰／熱）買11送11，限量1萬組。

◾中杯精品美式（冰／熱）買7送4，限量4萬組。 

◾中杯精品拿鐵（冰／熱）買7送4，限量2萬組。

◾中杯精品冰燕麥拿鐵2杯120元，限量1萬組。

📍APP｜11月1日起至11月5日

◾CITY PRIMA精品小農水果冰磚每日買1送1，每日限量1萬組。

7-11首度攜手老實農場推出「橙香陽光」、「檸靜時光」兩款小農水果冰磚咖啡。（圖／記者鍾怡婷攝）▲
▲7-11攜手老實農場推出「橙香陽光」、「檸靜時光」兩款小農水果冰磚咖啡。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡萊爾富
📍APP｜11月1日起至11月14日

◾大杯美式咖啡50杯1111元（原價45元、平均23元）

◾大杯拿鐵咖啡35杯1111元（原價55元、平均32元）

◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元（原價75元、平均45元）

▲迎戰雙11購物節到來，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元
▲迎戰雙11購物節到來，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元

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